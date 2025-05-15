Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - ZEMEN BANK

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Éthiopie : 20 000 000 €
Lignes de crédit : 20 000 000 €
Date(s) de signature
7/01/2026 : 20 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
25 février 2025
Statut
Référence
Signé | 07/01/2026
20230690
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - ZEMEN BANK
ZEMEN BANK SC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists in an intermediated loan to Zemen Bank to on-lend to exporting small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Ethiopia with a particular focus on projects related to agriculture, climate action and environmental sustainability. Additionally, the operation will also support projects promoting gender equality and women economic empowerment in line with the 2X challenge criteria.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.

Additionality and Impact

The operation aims to support primarily projects in the agriculture sector, one of the drivers of the Ethiopian economy, by way of senior loans up to an aggregate amount of EUR 20m through Zemen Bank. The loans will target private enterprises namely SMEs (min. 80%) and Mid-Caps (max. 20%), with complementary targets on climate action and environmental sustainability (min 30%) and gender objectives in line with the 2X challenge criteria (min 30%).

The operation will address several market failures, namely: i) imperfect/asymmetric information that agri- SMEs are confronted when applying for finance; ii) environmental externalities (e.g., through promotion of organic farming) and iii) climate externalities (e.g., reduction of GHG emissions through energy efficiency improvements).

The operation is aligned with the EU's external action, the NDICI that among others promotes the support of SMEs. The project will support the objectives of the Global Gateway, which aims to support Africa for improved agri-food systems, biodiversity, climate resilience, adaptation and sustainable growth. The proposed operation is expected to advance several Sustainability Development Goals (SDGs).

EIB contribution will also be highly additional in (i) providing long term loans up to 12 years in EUR or USD to local SMEs, (ii) mobilizing technical assistance to strengthen the promoter's implementation capacities and (ii) crowding-in other development finance institutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
15 mai 2025
7 janvier 2026
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - ZEMEN BANK
Date de publication
20 May 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241049309
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230690
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Éthiopie
Disponible au public
Télécharger maintenant
