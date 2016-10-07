BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists in the construction of a Bus Rapid Transit (BRT) line of 18.4 kilometers and 23 stations in the urban area of Dakar, including 23 stations and the acquisition of 141 articulated buses.
The project will improve the bus network in the city of Dakar through dedicated lanes, increased capacity and better quality of service in terms of security, frequency, speed, comfort and reliability. It will help reduce reliance on private cars and increase public transport share in the highly traffic-congested city of Dakar. The project therefore contributes to sustainable transport and climate change mitigation.
Had it been in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive and the need for a fully-fledged Environmental Impact Assessment (EIA) would be established by the competent authority on a case-by-case basis. For this project, an EIA was carried out under the supervision of the World Bank. During appraisal, the EIB will check the compliance of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), the Environmental and Social Management Plan (ESMP) and other environmental and social management systems in place with EIB's standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.