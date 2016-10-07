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BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 80 000 000 €
Transports : 80 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2017 : 80 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 22/12/2017
20161007
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 369 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in the construction of a Bus Rapid Transit (BRT) line of 18.4 kilometers and 23 stations in the urban area of Dakar, including 23 stations and the acquisition of 141 articulated buses.

The project will improve the bus network in the city of Dakar through dedicated lanes, increased capacity and better quality of service in terms of security, frequency, speed, comfort and reliability. It will help reduce reliance on private cars and increase public transport share in the highly traffic-congested city of Dakar. The project therefore contributes to sustainable transport and climate change mitigation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Had it been in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive and the need for a fully-fledged Environmental Impact Assessment (EIA) would be established by the competent authority on a case-by-case basis. For this project, an EIA was carried out under the supervision of the World Bank. During appraisal, the EIB will check the compliance of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), the Environmental and Social Management Plan (ESMP) and other environmental and social management systems in place with EIB's standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
Date de publication
19 Oct 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73516512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Etude d'Impact Environnemental et Social
Date de publication
19 Oct 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73521076
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75439298
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Plan d'Action de Réinstallation (PAR)
Date de publication
19 Oct 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79391257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Addendum au Plan d'Action de Réinstallation
Date de publication
3 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122717306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Executive Summary of Safeguard documents
Date de publication
19 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73516113
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Cadre de Politique de Réinstallation
Date de publication
19 Oct 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73572520
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Lien vers la publication de l'addendum 2 au PAR du BRT
Date de publication
4 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184578412
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161007
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR
Fiche technique
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