Anciens mandats

Le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation était une initiative lancée par le Groupe BEI en coopération avec la Commission européenne au titre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne pour la période budgétaire 2014-2020.

Il soutenait des projets, par nature, plus risqués et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques et pour lesquels il était souvent difficile d’accéder à un financement. L’UE et le Groupe BEI ont uni leurs forces pour financer la recherche et l’innovation des entreprises de petite taille ou en phase initiale – qu’il s’agisse de jeunes pousses dans le domaine des technologies, d’importants centres de recherche ou encore d’acteurs de l’économie circulaire.

InnovFin – Bénéficiaires finals en 2024