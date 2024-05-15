Liste des projets au titre du FEIS

Pour un aperçu des opérations menées par le Fonds européen d’investissement (membre du Groupe BEI) au titre du FEIS, cliquez ici.

Définitions :

Financement au titre du FEIS : tranche d'un prêt qui bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ce montant différera parfois du financement total de la BEI pour la même opération. Les projets signés sont répertoriés ci-après avec les montants réels validés dans les contrats, lesquels peuvent différer des montants autorisés initialement par le Conseil d'administration de la BEI.

Total des investissements liés à l'intervention du FEIS : total des financements qui devraient être mobilisés pour un projet donné dans le cadre du FEIS. Ce montant peut provenir de sources publiques ou privées et il comprend le financement apporté par la BEI au titre du FEIS.

Pré-approbations : opérations-mères qui ont été approuvées au titre du FEIS, mais qui ne peuvent être comptabilisées en regard de l'objectif du FEIS tant que des « sous-projets » n'ont pas été signés.

Les plateformes d'investissement servent à regrouper des projets d'investissement par thématique ou par objectif géographique. Elles permettent de rapprocher des co-investisseurs, des collectivités publiques, des experts, des partenaires sociaux, des représentants de la société civile et d’autres parties prenantes encore. Les plateformes d’investissement et les opérations incluses dans une plateforme d'investissement sont signalées par un * dans les tableaux ci-dessous.