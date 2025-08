Malte : Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, présente le rapport Green Gateway à la Banque de développement de Malte

EIB

La Banque de développement de Malte (Malta Development Bank ou MDB) a accueilli ce jour Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, pour la présentation officielle d’un rapport portant sur une évaluation du marché et des recommandations dans le cadre du programme de conseil Green Gateway. Ce projet, lancé plus tôt dans l’année, vise à accélérer les investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité à Malte.

Avec le soutien du Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), la MDB développe ses capacités à sélectionner, à soutenir et à financer des projets verts. Cette collaboration permet de renforcer le rôle de la MDB, en l’alignant sur les normes internationales et en l’aidant à tirer parti des opportunités émergentes sur les marchés verts.

Ce rapport est un élément clé de l’opération de la MDB en faveur de l’action pour le climat, d’un montant de 30 millions d’euros, financée par la BEI et axée exclusivement sur des projets verts et durables. En outre, la MDB se prépare à adopter de nouveaux dispositifs dans le cadre de la garantie relative à la durabilité fournie par le FEI au titre d’InvestEU, laquelle vise à stimuler davantage la transition écologique des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI) maltaises.

Le rapport Green Gateway recense les secteurs critiques de l’économie maltaise qui sont prêts à bénéficier d’investissements verts, en particulier en faveur du climat et de la durabilité environnementale. Il analyse également le portefeuille actuel de la MDB, dont les subventions et les produits financiers existants, afin de mettre en évidence le potentiel d’investissement inexploité.

Le rapport comprend en outre une comparaison détaillée des critères d’admissibilité entre différentes sources de financement du Groupe BEI, ce qui permet de rationaliser la stratégie de financement, de maximiser l’efficacité et d’exploiter les possibilités qu’offre la combinaison de sources de financement multiples.

Dans le cadre de l’évaluation, quatre solutions de financement vert ont été proposées pour examen, axées sur les véhicules électriques, les bâtiments économes en énergie, les énergies renouvelables et la gestion des déchets.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Les banques nationales de développement comme la MDB à Malte sont nos principaux partenaires pour soutenir la croissance économique des petites et moyennes entreprises et promouvoir leur transition écologique et numérique. Le programme de conseil Green Gateway marque une étape stratégique pour la MDB. En adoptant des solutions de financement innovantes, et avec le soutien du Groupe BEI, la MDB ouvre la voie à d’importants progrès environnementaux qui aideront Malte à atteindre ses objectifs climatiques. »

Leo Brincat, président de la MDB : « Ce partenariat avec la BEI nous permet de jouer un rôle de premier plan pour faire avancer le programme de Malte en matière de durabilité. Grâce à ce concours, la MDB est bien équipée pour mener des projets porteurs de transformations qui renforceront la résilience environnementale du pays. »

Paul V. Azzopardi, PDG de la MDB : « Ce rapport constitue une nouvelle étape en vue de la transition de Malte vers une économie plus verte. En favorisant l’adoption de solutions de financement innovantes, nous nous attaquons aux défis urgents que posent les changements climatiques, tout en veillant à ce que les entreprises et les collectivités du pays bénéficient d’une croissance durable. »

Informations générales

Groupe Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des politiques de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Il soutient les PME européennes en améliorant leur accès au financement via un vaste éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés. Le FEI conçoit, promeut et met en œuvre des instruments de financement (fonds propres et dette) ciblant les PME. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, des transitions écologique et numérique, et de l’emploi. En 2023, le FEI a mobilisé plus de 134 milliards d’euros pour l’économie européenne en soutenant des investissements qui améliorent la compétitivité, appuient les entrepreneurs innovants, renforcent l’impact sur le plan social, favorisent la durabilité et font progresser la transition écologique. Pour l’avenir, le FEI vise à renforcer l’accès au financement pour les entrepreneurs européens, en particulier dans les secteurs clés qui contribueront à la souveraineté, à la compétitivité mais aussi à un avenir plus vert et plus inclusif.

Green Gateway

Financé par les fonds de la plateforme de conseil InvestEU, le programme de conseil Green Gateway a été créé par la BEI en collaboration avec la Commission européenne afin de permettre aux institutions financières européennes d’investir dans des projets écologiques. Les services de conseil du programme Green Gateway visent à renforcer les compétences, les procédures et les outils opérationnels des intermédiaires financiers de la BEI afin de promouvoir la planification, la sélection et le financement d’initiatives ayant un impact positif sur l’environnement. Le programme Green Gateway offre également un portail en ligne où l’on peut trouver des lignes directrices, des études de cas et des informations utiles sur l’investissement vert. Ce portail donne accès au Green Eligibility Checker, un outil permettant d’évaluer l’admissibilité et l’impact climatique des projets d’investissement relevant de l’économie verte dans différents secteurs.