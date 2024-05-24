Nadia Calviño se rend au Portugal dans le cadre de sa tournée des États membres entamée à la suite de sa nomination à la tête du Groupe BEI.

La présidente Calviño s’est entretenue avec Joaquim Miranda Sarmento, ministre d’État et ministre des finances, Pedro Reis, ministre de l’économie, José Manuel Fernandes, ministre de l’agriculture, Carlos Moedas, maire de Lisbonne, et Rui Moreira, maire de Porto.

La BEI est très active au Portugal, comme le montrent les investissements du Groupe BEI dans le pays en 2023, dont le montant total s’élève à 2,1 milliards d’euros, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à l’année précédente.

Le Portugal est l’un des principaux bénéficiaires du Groupe BEI en pourcentage du produit intérieur brut, les financements octroyés l’année dernière représentant environ 1 % de son PIB.

Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), s’est rendue aujourd’hui à Porto pour rencontrer Joaquim Miranda Sarmento, ministre d’État et ministre des finances, afin de discuter de la manière dont le Groupe BEI peut continuer à soutenir le pays au moyen d’investissements stratégiques.

« Partenaire proche du Portugal, la BEI appuie des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles, la santé, l’éducation et le logement, ainsi que son écosystème dynamique d’entreprises. Je suis fière de constater que notre travail a débouché sur des projets qui génèrent de la croissance économique, des emplois et des avantages pour la population portugaise », a déclaré Nadia Calviño.

Les discussions ont porté sur les nouvelles priorités stratégiques du Groupe BEI et les possibilités de financement pour faire progresser les transitions écologique et numérique au Portugal, favoriser la cohésion, renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) portugaises et soutenir la mise en œuvre d’infrastructures essentielles pour le pays, comme des logements abordables, des infrastructures éducatives ou des transports durables.

Les investissements de la BEI au Portugal vont du soutien aux PME dans des domaines aussi divers que les jeunes pousses technologiques, l’éducation, l’hôtellerie ou la santé à des projets d’infrastructures essentielles comme le système de prévention des inondations de Lisbonne, le nouvel hôpital Lisboa Oriental, une meilleure accessibilité maritime pour le port de Leixões ou le logement abordable à Loures. La BEI appuie également la transition du pays vers un modèle énergétique plus durable et plus sûr grâce à des projets éoliens comme WindFloat Atlantic, des centrales photovoltaïques ou la modernisation du réseau électrique.

Pour Joaquim Miranda Sarmento, ministre d’État et ministre des finances : « La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé du développement et de la promotion des investissements dans notre pays. La réunion organisée avec Nadia Calviño visait précisément à approfondir cette relation et ce partenariat stratégique, afin que nous puissions encourager les investissements au Portugal et accélérer le déploiement des fonds européens, en particulier de PT 2030 et du plan pour la reprise et la résilience. »

Hier, la présidente Calviño a également procédé à un échange de vues avec Pedro Reis, ministre de l’économie, sur les priorités économiques du Portugal et leur alignement sur les nouvelles priorités stratégiques de la BEI.

« Nous avons eu un échange très constructif avec la présidente Calvino. Nous avons pu présenter en détail les axes du programme de croissance économique durable de l’économie portugaise pour les années à venir et réfléchir à d’éventuelles possibilités communes avec la BEI, notamment par l’intermédiaire du partenariat avec BPF, afin d’accélérer le financement et la capitalisation dans divers secteurs, tant publics que privés, de projets d’investissement fortement axés sur l’innovation, la mobilité et les transitions numérique et énergétique » a déclaré Pedro Reis, ministre de l’économie.

Au cours de sa première visite au Portugal en tant que présidente de la BEI, Nadia Calviño a également rencontré Carlos Moedas, maire de Lisbonne. La municipalité de Lisbonne est un partenaire clé du Groupe BEI et les deux entités collaborent depuis longtemps à la mise en œuvre de projets qui répondent à certains des besoins les plus essentiels de la capitale, comme des infrastructures urbaines destinées à prévenir les inondations et des logements sociaux.

Au fil des ans, la BEI a été un partenaire d’investissement clé pour des projets qui ont un impact significatif sur le quotidien des Lisboètes, comme l’emblématique pont Vasco de Gama.

La présidente Calviño a également rencontré Rui Moreira, maire de Porto, et a discuté de la façon dont les priorités de la municipalité en matière de développement urbain et de stratégies climatiques s’alignent sur les priorités de la BEI.

Lors de son séjour à Porto, elle a eu l’occasion de visiter le port de Leixões et de constater elle-même l’amélioration de son accessibilité maritime, un projet qui a reçu des financements de la BEI à hauteur de 60 millions d’euros l’année dernière.

La visite de la présidente Calviño au Portugal s’achèvera aujourd’hui à 18 heures par un discours liminaire prononcé lors de la cérémonie du 70e anniversaire de la faculté d’économie de l’université de Porto.

La BEI et le Portugal

En 2023, le Portugal a bénéficié de 2,1 milliards d’euros de nouveaux engagements financiers du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à l’année précédente. Environ la moitié de ces ressources sont allées aux petites entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

L’appui du Groupe BEI aux PME et aux ETI s’est élevé à plus de 1 milliard d’euros, soit plus du double de celui octroyé en 2022. Plus de 19 000 entreprises portugaises ont bénéficié d’un soutien dans le cadre de ces financements.

Au total, depuis le début de ses opérations dans le pays en 1976, la BEI a mis à disposition plus de 56 milliards d’euros à l’appui de projets.

Pour en savoir plus, consultez la page concernant le Portugal et la BEI et le récapitulatif complet de l’activité du Groupe BEI au Portugal en 2023.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements au Portugal pour un montant total de 2,1 milliards d’euros en 2023, dont environ la moitié a servi à soutenir des PME et des ETI. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.