Projet stratégique important, la centrale solaire photovoltaïque récemment inaugurée à Jambur aura des répercussions économiques et sociales considérables. Elle devrait fournir de l’électricité à environ 18 500 ménages. Cette centrale soutenue par l’État gambien et ses partenaires de développement fait partie d’une initiative plus large visant à renforcer l’apport des énergies renouvelables au secteur de l’électricité.

Une autre initiative stratégique du même ordre, le projet en faveur de l’énergie durable en Gambie (GSEP) relevant du programme en faveur des énergies renouvelables, qui vise à fournir une énergie propre, durable et respectueuse de l’environnement à 1 000 écoles et 100 établissements de santé des zones rurales du pays qui ne sont pas raccordées à l’électricité, bénéficiera aussi grandement de ces aménagements.

Le projet créera 1 250 emplois directs, que ce soit pour sa construction, son exploitation ou son entretien, et fera ainsi baisser le taux de chômage en Gambie.

Il relève du programme des pouvoirs publics en faveur des énergies renouvelables et bénéficie d’un soutien important de la Banque européenne d’investissement, de l’Union européenne et de la Banque mondiale.

L’État gambien, par l’intermédiaire du ministère du pétrole et de l’énergie et de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (NAWEC), aux côtés de la Banque européenne d’investissement, de l’Union européenne et de la Banque mondiale, vient d’inaugurer un nouveau volet crucial du projet de remise en état et de modernisation du réseau électrique de la Gambie (le projet GERMP). La cérémonie d’inauguration, présidée par Adama Barrow, président de la République de Gambie, avait vocation à célébrer l’achèvement de la construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 23 MWc à Jambur, dans le district de Kombo South, dans la région de West Coast.

Cette composante du projet, qui consiste en la construction d’une nouvelle centrale solaire d’une capacité de 23 MWc assortie d’un dispositif de stockage sur batteries de 8 MWh, vise à révolutionner la production d’électricité dans le pays en venant directement compléter les sources de production actuelles, tout en réduisant la dépendance à l’égard des importations. Ces investissements sont tous intrinsèquement liés à la feuille de route de la Gambie pour le secteur de l’énergie pour la période 2021-2040.

Un projet à fort impact économique et social

Le projet GERMP contribuera à améliorer les moyens de subsistance des populations au sein des communautés bénéficiaires, à promouvoir la création d’emplois et à faciliter la fourniture de services médicaux, éducatifs et sociaux de qualité grâce à un meilleur approvisionnement en électricité. Ces améliorations concourront à la réalisation de l’objectif national de réduction de la pauvreté et d’accroissement de la prospérité.

Maintenant qu’elle est opérationnelle, la centrale permettra d’augmenter progressivement l’approvisionnement énergétique en Gambie. À terme, elle en représentera un cinquième et transformera ainsi l’accès à l’électricité dans les zones rurales. Elle contribuera à élargir l’accès à l’énergie, à faire en sorte que les services d’éducation et de santé bénéficient d’un approvisionnement fiable et à résoudre les pénuries d’électricité dans le pays.

En Gambie, la demande d’énergie a connu une hausse annuelle de 5,5 % ces dernières années et le raccordement, ce jour, de la nouvelle centrale solaire de 23 MWc au réseau électrique national permettra d’accroître considérablement la capacité de production actuelle du pays (98 MW) et d’assurer l’électrification des zones rurales.

Un engagement fort

L’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale sont des partenaires solides des pays africains depuis plus d’un demi-siècle. Ce projet, marqué par une collaboration étroite entre ces institutions, renforce encore leur présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale ont investi dans les technologies innovantes, l’énergie verte, l’eau, l’éducation, l’agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans une quarantaine de pays sur tout le continent.

Dans le cadre de ce projet, l’énergie solaire et un approvisionnement en énergie propre dans tout le pays bénéficieront d’un soutien de 65 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, de 40 millions d’EUR de l’Union européenne et de 36 millions d’EUR de la Banque mondiale.

Adama Barrow, président de la République de Gambie

« Étant donné qu’il s’agit d’une centrale solaire photovoltaïque de taille industrielle, nous l’avons conçue pour réduire de manière significative la dépendance de la Gambie à l’égard des combustibles fossiles importés pour la production d’électricité. De même, le projet vise à accélérer la transition du pays vers un approvisionnement en électricité provenant à 50 % de sources d’énergie renouvelables d’ici à 2030. Il s’agit de notre objectif national, et le message est clair : en tant que membre responsable de la communauté internationale, la Gambie s’engage dans la transition énergétique mondiale. Le projet de la centrale démontre sans équivoque la détermination du pays à réduire son empreinte carbone et à verdir son système énergétique. En outre, en tant que source d’énergie propre et vecteur majeur d’atténuation des changements climatiques, la centrale solaire contribuera à assurer la contribution déterminée au niveau national de la Gambie. »

Nani Juwara, directeur général de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (NAWEC)

« On ne saurait trop insister sur l’importance de cette centrale solaire. Elle symbolise notre engagement inébranlable à promouvoir le progrès et à faire œuvre de pionnier dans la transition de la Gambie vers un avenir énergétique propre et durable. En exploitant la puissance du soleil pour produire 23 MWc d’énergie propre, non seulement nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, mais nous contribuerons aussi à la protection de l’environnement et au bien-être des générations futures. En outre, l’inauguration de cette centrale solaire marque une étape cruciale dans notre quête de sécurité énergétique. En diversifiant notre bouquet énergétique et en réduisant notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles, nous renforçons notre indépendance énergétique ainsi que la stabilité et la fiabilité du système d’approvisionnement en électricité de la Gambie. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement

« Je me réjouis que la Banque européenne d’investissement soutienne cette nouvelle centrale solaire ayant une telle incidence économique et sociale pour la population gambienne, en particulier dans les zones rurales. Elle aura un impact positif sur la vie quotidienne de plus de 800 000 habitants, car elle permettra également d’améliorer les services médicaux, éducatifs et sociaux grâce à un meilleur approvisionnement en électricité. Ce projet contribue aussi au développement de l’énergie verte tout en réduisant la dépendance à l’égard des importations. Il illustre parfaitement les priorités de la BEI en tant que banque européenne du climat en matière de soutien aux investissements dans les énergies propres en Afrique. Avec BEI Monde, notre branche dédiée au développement, notre objectif est de financer des projets à fort impact en dehors de l’UE tout en renforçant nos partenariats. Notre ambition est de soutenir l’initiative Global Gateway de l’UE et les secteurs essentiels des pays de tout le continent africain, tels que l’innovation, les énergies renouvelables, l’eau, l’agriculture et les transports. »

Corrado Pampaloni, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la Gambie

« Cette centrale électrique, qui relève du projet de remise en état et de modernisation du réseau électrique de la Gambie, est particulièrement importante pour assurer une transition rapide vers l’énergie solaire et un approvisionnement en énergie propre dans tout le pays. L’élargissement de l’accès à l’énergie verte n’est que l’un des avantages apportés par le projet. Nous nous attendons à la création de 1 250 emplois directs liés à sa construction, son exploitation et son entretien. Le projet de remise en état et de modernisation du réseau électrique de la Gambie bénéficie d’importants financements de la Banque européenne d’investissement (65 millions d’EUR, soit plus de 8,9 milliards de GMD), de l’Union européenne (40 millions d’EUR, soit près de 3 milliards de GMD) et de la Banque mondiale (36 millions d’EUR, soit près de 2,7 milliards de GMD). Le soutien de l’UE s’inscrit dans le cadre de Global Gateway, une initiative ambitieuse visant à favoriser la collaboration et les liens entre l’Europe et l’Afrique. Par l’intermédiaire de cette initiative, l’UE soutient les investissements dans des infrastructures de qualité, respectant les normes sociales et environnementales les plus strictes, conformément aux valeurs de l’UE et aux normes internationales. L’énergie verte compte parmi les grandes priorités de Global Gateway. Je voudrais réaffirmer ici, aujourd’hui, l’engagement de l’Union européenne à soutenir la Gambie dans l’optique d’assurer un avenir prometteur et prospère à son peuple. Un accès fiable à l’énergie constitue un élément indispensable à la concrétisation de cette ambition. »

Feyi Boroffice, représentante résidente de la Banque mondiale pour la Gambie

« La Banque mondiale se félicite d’être aux côtés des autorités gambiennes pour assister à cette avancée remarquable dans le secteur de l’énergie. C’est la toute première fois qu’une centrale solaire photovoltaïque à grande échelle d’une capacité de production de 23 mégawatts-crête et d’une capacité de stockage batterie de 8 mégawattheures est mise en service en Gambie. Grâce à elle, NAWEC pourra enfin renoncer au fioul lourd pour sa production, un combustible onéreux et nocif pour l’environnement. La Banque mondiale soutient le principe de l’accès universel à l’énergie dans le cadre de l’aménagement de réseaux moyenne et basse tension dans l’ensemble du pays. Elle finance notamment le projet GERMP et le projet régional d’accès à l’électricité de la CEDEAO. Tous deux vont permettre à plus de 700 collectivités de bénéficier de l’électricité pour la première fois dans l’histoire du pays. Ce sont là des avancées historiques majeures pour la Gambie. L’aménagement d’un parc solaire de 150 mégawatts à Soma est également prévu, afin de permettre au pays de développer son potentiel pour devenir exportateur d’électricité dans sa région. »

Informations générales

À propos de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (NAWEC)

NAWEC (The National Water And Electricity Co. Ltd) est une société anonyme qui a été créée en Gambie en juin 1996 avec pour objet d’assurer l’approvisionnement en électricité et en eau ainsi que les services d’assainissement dans le pays. Elle a succédé à GUC (Gambia Utilities Corporation) et UHC (Utilities Holding Corporation). Elle est gérée par un conseil d’administration et opère sous la supervision de son directeur général. Ses opérations habituelles sont viables financièrement, mais elle manque de ressources pour l’expansion et l’entretien de son réseau.

La Gambie entend garantir l’accès à l’électricité à toute sa population d’ici 2025, comme l’a annoncé son président, Adama Barrow. NAWEC poursuivra cet objectif en s’appuyant en premier lieu sur son infrastructure de réseau, le pays présentant des caractéristiques géographiques favorables. Une feuille de route pour l’accès universel à l’horizon 2025, servant d’outil de planification, a été établie pour guider NAWEC dans la concrétisation de cet objectif et la transformation du secteur de l’électricité. Cette feuille de route vise à assurer à la population gambienne un approvisionnement en électricité fiable et abordable, tout en amenant NAWEC à devenir une compagnie nationale d’électricité efficace et autonome.

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.

La délégation de l’UE en Gambie joue un rôle d’interface entre les institutions européennes et la République de Gambie et sa population. Au fil des ans, son rôle a évolué pour couvrir un large éventail de domaines.

Ses missions consistent notamment à :

promouvoir activement les valeurs et les politiques de l’Union européenne, dans un partenariat ouvert et d’égal à égal avec la population et les autorités gambiennes ;

intensifier le dialogue politique sur l’ensemble des thèmes d’intérêt commun et renforcer le partenariat ;

jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des activités de coopération au développement de l’UE. En Gambie, elles visent divers domaines comme les infrastructures, la gouvernance, la sécurité alimentaire et le développement rural ;

informer la Gambie sur les politiques et programmes de l’Union européenne ainsi que sur ses institutions et ses valeurs.

Le soutien de l’UE au projet de remise en état et de modernisation du réseau électrique de la Gambie s’inscrit dans le cadre de Global Gateway, une initiative ambitieuse visant à favoriser la collaboration et les liens entre l’Europe et l’Afrique. Par l’intermédiaire de cette initiative, l’UE soutient les investissements dans des infrastructures de qualité, respectant les normes sociales et environnementales les plus strictes, conformément aux valeurs de l’UE et aux normes internationales. L’énergie verte compte parmi les grandes priorités de Global Gateway.

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité et durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI est un partenaire solide du continent africain depuis 60 ans. Par l’intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a mis plus de 28 milliards d’EUR à disposition à l’appui d’investissements dans les technologies innovantes, l’énergie verte, l’eau, l’éducation, l’agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans une quarantaine de pays sur tout le continent.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI qui a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la Banque mondiale

Le Groupe de la Banque mondiale est l’une des principales sources de financement et de savoir pour les pays en développement. Elle a pour mission de mettre fin à l’extrême pauvreté et de favoriser la prospérité sur une planète viable. .

Avec 189 États membres, des collaborateurs et collaboratrices issus de plus de 170 pays et plus de 130 antennes à travers le monde, le Groupe de la Banque mondiale est un partenariat d’envergure mondiale sans équivalent : cinq institutions œuvrant de concert à la recherche de solutions durables pour réduire la pauvreté et favoriser le partage de la prospérité dans les pays en développement. Ses valeurs fondamentales sont les maîtres-mots qui définissent le Groupe et la manière dont ses institutions travaillent entre elles, ainsi qu’avec ses clients et ses partenaires. Ces valeurs guident les décisions du Groupe et les actions qu’il entreprend pour mener à bien sa mission.

L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution du Groupe de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Créée en 1960, l’IDA vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts (ou « crédits ») à taux réduit ou à taux zéro et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie.