© Shutterstock

Un prêt de 300 millions d’EUR soutiendra le programme hongrois de rénovations résidentielles et servira à cofinancer l’amélioration de l’efficacité énergétique des habitations, à hauteur de 8 500 EUR au maximum par ménage.

Le concours de la BEI permettra de financer la modernisation et l’amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments résidentiels et l’installation de systèmes domestiques d’énergie renouvelable dans tout le pays, ce qui contribuera à réduire la facture énergétique des ménages et la demande d’énergie en Hongrie et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique.

Seul 1 % des bâtiments de l’Union européenne font l’objet d’une rénovation énergétique chaque année ; les dispositifs tels que le programme de rénovation des habitations sont donc essentiels au succès du pacte vert pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, va mettre300 millions d’EUR à la disposition du ministère hongrois des finances pour cofinancer le programme national de rénovation des habitations visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements et à réduire les coûts énergétiques.

Le programme de rénovation des habitations de la Hongrie utilisera les fonds de la BEI pour cofinancer la rénovation énergétique des logements et l’installation de systèmes domestiques d’énergie renouvelable. Le programme, lancé le 1er janvier 2021, prévoit le remboursement de la moitié des coûts de rénovation. Le plafond de remboursement est de 3 millions de HUF (environ 8 500 EUR) par ménage.

Il s’agit du tout premier prêt de la BEI signé en Europe centrale et du Sud-Est au titre du nouveau label de « prêt vert ». Il contribuera à accélérer la transformation verte de la Hongrie en une économie neutre en carbone, ainsi que la mise en œuvre des stratégies prévues dans le cadre du pacte vert pour l’Europe pour faire de l’Union européenne une économie neutre en carbone d’ici 2050. Le financement de la BEI favorisera également la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de l’initiative « vague de rénovations pour l’Europe » de la Commission européenne.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Hongrie : « Aujourd’hui, nous entrons dans l’histoire avec la signature du premier prêt vert de la BEI en Hongrie. Ce prêt constitue une triple victoire pour les Hongrois, l’Union européenne et le climat à l’échelle mondiale. Il marque également une étape importante dans la réalisation des objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe. Il permettra aux Hongroises et aux Hongrois d’améliorer leur qualité de vie et de diminuer leurs dépenses grâce à des factures énergétiques moins lourdes, allégées par des logements plus économes en énergie. Grâce à des prêts de ce type, l’Union européenne deviendra plus rapidement neutre en carbone et, à son tour, contribuera au succès de l’action mondiale pour le climat. La Hongrie a été l’un des premiers États membres de l’UE à ratifier l’accord de Paris, qui constitue la feuille de route mondiale pour faire face à la menace existentielle que représente la hausse des températures au niveau de la planète. En tant que banque de l’UE, la BEI se réjouit de pouvoir soutenir les ambitions écologiques de la Hongrie et sa transformation en une société verte et durable. »

Cette opération appuiera des investissements visant à réduire la demande d’énergie et à améliorer la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement dans le pays. Parallèlement, le concours de la banque de l’UE contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Les investissements dans l’efficacité énergétique généreront une activité économique locale et régionale et favoriseront la création d’emplois.

Les ménages hongrois consomment 34 % de l’énergie totale du pays, soit plus que les transports (24 %) ou l’industrie (23 %). Les investissements dans l’efficacité énergétique des habitations sont donc essentiels pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Au niveau national, le prêt accélère la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale et des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique, qui font de l’efficacité énergétique une priorité nationale et appellent à une réduction des importations d’énergie, à une amélioration de la sécurité énergétique et à la disponibilité d’une énergie plus abordable.

L’efficacité énergétique des habitations est la clé du succès de l’action pour le climat

L’amélioration de l’efficacité énergétique a un rôle clé à jouer pour atteindre la neutralité carbone, car dans l’Union européenne, les bâtiments sont responsables à 40 % de notre consommation d’énergie et à 36 % des émissions de gaz à effet de serre. Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les rénovations résidentielles et les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des habitations contribuent à améliorer la qualité de vie, à renforcer la santé publique et à créer des emplois verts supplémentaires dans le secteur de la construction.

Selon la Commission européenne, seuls 1 % des bâtiments de l’UE font l’objet d’une rénovation énergétique chaque année. Actuellement, environ 75 % des bâtiments de l’Union européenne ne sont pas efficaces sur le plan énergétique. Les investissements dans l’efficacité énergétique engendreront également des avantages sociaux et économiques supplémentaires pour près de 34 millions d’Européens qui n’ont pas les moyens de chauffer correctement leurs habitations.

La rénovation des bâtiments est essentielle et le pacte vert pour l’Europe la considère comme une initiative clé visant à stimuler l’efficacité énergétique et à favoriser la réalisation des objectifs fixés pour le secteur. En 2020, la Commission européenne a publié sa stratégie destinée à stimuler la rénovation dans l’Union européenne : « une vague de rénovations pour l’Europe ». Cette stratégie poursuit une double ambition en matière de gains sur le plan énergétique et de croissance économique et elle entend multiplier par deux les taux annuels de rénovation énergétique dans les dix prochaines années.

Informations générales

L’activité de la BEI en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis le début de ses activités dans le pays atteint actuellement près de 21,6 milliards d’EUR. Rien qu’entre 2008 et 2018, la BEI y a signé des opérations à hauteur de 13 milliards d’EUR. Les opérations de la Banque couvrent des secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services.

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à un meilleur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Hongrie. Depuis 2001, la banque de l’UE a soutenu 5 172 PME hongroises, préservant ainsi 263 767 emplois.

Pour de plus amples informations sur le potentiel d’investissement dans l’efficacité énergétique en Hongrie, veuillez consulter le rapport Fi-Compass de la BEI pour 2020.