Sur l’eau - la ressource bleue dans l’œil de l’objectif

Yann Arthus-Bertrand

Quentin Jumeaucourt

Yann Arthus-Bertrand s’est toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels. À l’âge de vingt ans, il s’installe dans le centre de la France et dirige une réserve naturelle.

À trente ans, au Kenya, il réalise une étude sur les lions avec sa femme, Anne, dans la réserve du Masaï Mara. Il est pilote de montgolfière et découvre le monde vu du ciel. C’est ainsi qu’il trouve sa vocation : témoigner par l’image de la beauté de la Terre et de l’impact de l’homme sur la planète. Yann devient photographe de grand reportage et collabore à de nombreux journaux. À l’occasion de la première conférence de Rio en 1992, Yann Arthus-Bertrand décide de se lancer dans un grand projet photographique sur l’état du monde et de ses habitants : « La Terre vue du ciel ».

Fidèle à son engagement pour la cause environnementale, il crée la Fondation GoodPlanet. Au sein de celle-ci, Yann lance le projet « 7 milliards d’autres ». Son principe est simple : aller à la rencontre des milliards d’habitants de la planète et recueillir leurs témoignages.

En 2009, il réalise un long métrage, « HOME », sur l’état de notre planète. En 2011, Yann Arthus-Bertrand tourne deux films courts pour les Nations unies, le premier pour l’année internationale des forêts et le second sur la désertification.

En 2012, il crée Hope Production, société à but non lucratif, et sort son film « HUMAN ». Il se lance à présent dans un nouveau défi avec Anastasia Mikova : la réalisation de « WOMAN », dont la sortie est prévue en 2019. Des milliers de femmes y témoigneront de leur place dans la société.

Aujourd’hui, Yann Arthus-Bertrand est considéré comme un militant écologiste.