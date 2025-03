Clause de non-responsabilité

Toute personne offrant ou vendant des titres émis par la BEI est tenue d’agir dans le respect de toutes les législations et réglementations applicables, y compris les restrictions à la vente et les règles relatives au caractère approprié des investissements. Le fait que le présent site web donne des informations sur une émission de titres spécifique ne signifie en aucun cas que ces titres constituent des investissements autorisés par lesdites législations et réglementations.

Investir dans des titres comporte certains risques, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de titres structurés ou à échéances éloignées. Les intermédiaires financiers qui recommandent d’investir dans des titres émis par la BEI devraient s’assurer que les investisseurs comprennent les risques liés à ce type de placement.

Aucune information publiée sur le présent site web ne constitue une offre de vente d’un quelconque titre.