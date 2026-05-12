Une contribution qui change la donne

Être stagiaire à la BEI signifie intégrer une institution animée par le sens de sa mission au sein de laquelle vous contribuez à des projets destinés à appuyer l’avenir de l’Europe, dans les domaines de l’innovation, des infrastructures, de la durabilité et de l’impact social.

Au quotidien, vous serez formé par des professionnels chevronnés, vous travaillerez dans un environnement multiculturel et inclusif, et vous apprendrez comment les politiques de l’UE se traduisent par des investissements concrets.

Découvrez ce que nos stagiaires ont à dire sur leur expérience à la BEI.