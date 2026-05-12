Nos stages offrent une occasion précieuse d’acquérir une expérience pratique dans le domaine de votre choix, tout en ayant un aperçu du travail à fort impact que nous effectuons à la BEI.
Une contribution qui change la donne
Être stagiaire à la BEI signifie intégrer une institution animée par le sens de sa mission au sein de laquelle vous contribuez à des projets destinés à appuyer l’avenir de l’Europe, dans les domaines de l’innovation, des infrastructures, de la durabilité et de l’impact social.
Au quotidien, vous serez formé par des professionnels chevronnés, vous travaillerez dans un environnement multiculturel et inclusif, et vous apprendrez comment les politiques de l’UE se traduisent par des investissements concrets.
Découvrez ce que nos stagiaires ont à dire sur leur expérience à la BEI.
Conditions d’admission
Si vous êtes sur le point d’obtenir votre diplôme ou que vous en êtes tout juste titulaire, vous remplissez peut-être les conditions pour décrocher l’un de nos stages. Pour pouvoir postuler, vous devez :
- être en dernière année à l’université ou être titulaire d’un diplôme universitaire et compter moins d’un an d’expérience professionnelle (depuis l’obtention de votre dernier diplôme, hors stages de moins de 9 mois) ;
- avoir la nationalité d’un État membre de l’UE ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’UE ;
- posséder une bonne maîtrise du français ou de l’anglais. La connaissance d’autres langues de l’Union européenne sera un atout.
Pays candidats à l’UE : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie et Ukraine.
Durée
Les stages durent généralement entre trois et cinq mois, avec la possibilité de les prolonger jusqu’à six mois si cette durée est exigée par votre université.
Ce que nous proposons
- Une allocation forfaitaire mensuelle de 1 500 euros à l’appui des frais de subsistance. Ce montant est ajusté, conformément aux pondérations de la Commission européenne, pour les stages effectués dans des bureaux hors du Luxembourg.
- Le remboursement des frais de déplacement (un aller-retour depuis votre lieu d’origine). Veuillez noter que les modalités d’hébergement sont à la charge des stagiaires.
Comment postuler ?
Si cette possibilité vous intéresse, veuillez vérifier nos dates de début de stage ! Deux sessions sont organisées chaque année : elles débutent en mars-avril et en septembre-octobre. Elles sont annoncées environ quatre mois avant la date de début.
Pour postuler :
- Consultez notre portail d’offres d’emploi.
- Sélectionnez « Traineeship & GRAD programmes » (stages et programmes pour jeunes diplômés) dans la rubrique « Job category » (catégorie d’emploi) dans la partie à gauche de la page.
- Répondez aux annonces de stages en soumettant votre candidature en ligne.
Veuillez noter que seules les candidatures pour les postes annoncés peuvent être prises en compte. Nous vous encourageons donc à mettre notre page parmi vos favoris et à la consulter de nouveau pendant les périodes où des annonces sont faites.
La concurrence étant très intense, nous ne contacterons pour un stage que les personnes dont le profil répond aux exigences du poste. La procédure de sélection finale comprend des entretiens en ligne et devant un comité de sélection.