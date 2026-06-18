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        Die Kernprioritäten der EIB-Gruppe: Sicherheit und Verteidigung

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        Die Sicherheitslage in Europa verändert sich rasant, und die EIB‑Gruppe baut ihre Unterstützung für Sicherheit und Verteidigung deutlich aus – indem sie kritische Infrastruktur stärkt, die industriellen Kapazitäten Europas fördert, Forschung und Spitzentechnologien finanziert, KMU entlang der gesamten Lieferkette im Bereich Verteidigung unterstützt und ein Risikokapital‑Ökosystem für die nächste Generation von Verteidigungsunternehmen aufbaut.

        Denn Sicherheit bedeutet heute mehr als Verteidigung. Es geht um Widerstandsfähigkeit, Innovation und die Fähigkeit Europas, auf eigenen Beinen zu stehen.

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