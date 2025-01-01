Umfrage der EIB zum Klimawandel 2019-2020 (1/3)

69 Prozent der Italiener glauben, dass der Klimawandel rückgängig gemacht werden kann

©Edelman/ EIB

Die Italiener sind optimistisch, dass die Erde gerettet werden kann – das zeigen die Ergebnisse der EIB-Umfrage. 86 Prozent der italienischen Bevölkerung erkennen weitgehend an, dass die Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind, und 69 Prozent glauben, dass der Klimawandel immer noch rückgängig gemacht werden kann. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als im europäischen Durchschnitt (59 Prozent). Doch die Italienerinnen und Italiener gehen noch weiter: 73 Prozent der Befragten sehen sich selbst als Teil der Lösung für das Klimaproblem.

Die Menschen in Italien sind sich zudem einig (94 Prozent), dass sich der Klimawandel in den letzten Jahrzehnten auf alle Ozeane und Kontinente ausgewirkt hat. Als beunruhigende Anzeichen für den Klimawandel werden vor allem das Abschmelzen der Gletscher (47 Prozent), die Luftverschmutzung (40 Prozent – acht Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt) und die steigenden Temperaturen (39 Prozent) genannt. Darüber hinaus halten die Menschen in Italien diese Umweltfolgen für langfristig: 80 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Folgen der Treibhausgasemissionen noch jahrhundertelang zu spüren sein werden – selbst, wenn die Emissionen künftig zurückgehen.