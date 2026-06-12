Die Nachfrage nach Wohnraum ist größer als das Angebot, und die Einkommen steigen nicht so schnell wie die Wohnpreise. Wir gehen der Wohnungskrise auf den Grund und zeigen, welche Innovationen helfen können, sie zu lösen. Von schnellerem, effizienterem und nachhaltigerem Bauen über künstliche Intelligenz in der Planung bis zu Finanzierungslösungen für eine Branche, in der zu wenig investiert wird: Invested in Housing weist den Weg zu besserem Wohnraum für uns alle.