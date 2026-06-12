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        Invested in Housing

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        Die Nachfrage nach Wohnraum ist größer als das Angebot, und die Einkommen steigen nicht so schnell wie die Wohnpreise. Wir gehen der Wohnungskrise auf den Grund und zeigen, welche Innovationen helfen können, sie zu lösen. Von schnellerem, effizienterem und nachhaltigerem Bauen über künstliche Intelligenz in der Planung bis zu Finanzierungslösungen für eine Branche, in der zu wenig investiert wird: Invested in Housing weist den Weg zu besserem Wohnraum für uns alle.

        Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

        Hohe Wohnpreise belasten vor allem junge Menschen, vulnerable Gruppen und die europäische Wirtschaft. Um die Wohnungskrise zu lösen, muss das Angebot wachsen. Das heißt: schneller bauen, mehr finanzieren und weniger Bürokratie

        Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

        Mit technischen Innovationen lässt sich schon heute bezahlbarer und nachhaltiger bauen

        Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken

        Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung

        Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

        Um der Wohnungskrise beizukommen, brauchen Baufirmen Kredite. Aber daran fehlt es oft. Diese Finanzierungsinstrumente können helfen

        Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

        Die Wohnkosten fressen einen wachsenden Teil der Einkommen auf.

        Jede Lösung für die Wohnkrise hilft Menschen

        Lesen Sie unsere Story zu Lösungen für die Wohnungskrise  
        „Wir müssen das Angebot vergrößern, aber auch bestehenden Wohnraum besser nutzen.“
        Chiara Fratto

        Immobilienökonomin, Europäische Investitionsbank

        „Gropyus will bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum wirklich im großen Stil leichter zugänglich machen. Je mehr Unternehmen und Akteure mitziehen, desto stärker werden die europäischen Länder und die Europäische Union.“
        Markus Fuhrmann

        Gründer von Gropyus, Deutschland

        Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

        Neue Ideen sind wichtiger denn je, besonders in einem wenig innovativen Sektor.
        Lesen Sie unsere Story über innovatives Bauen  

        Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken

        Wenn Sie sich fragen, ob KI eine gute Sache ist, dann bedenken Sie: KI senkt ihre Stromrechnung.

        Energieeffizienz für bezahlbares Wohnen in Paris

        Lesen Sie, wie Energieeffizienz das Wohnen verändert  
        „Früher dauerte die Analyse zwei Wochen. Mit unserer neuen Technologie brauchen wir heute nur ein paar Stunden pro Gebäude.“
        Emilio Sassine

        Mitgründer von Cedrus, Frankreich

        „Wenn Wohnungsbau als finanzielles Höchstrisiko eingestuft wird, dann haben wir ein echtes Problem.“
        Joël Schons

        Leiter der Arbeitsgruppe zu Wohnungsbau beim Verband der Europäischen Bauwirtschaft (FIEC)

        Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

        Quer durch Europa leiden Länder unter einer Wohnungskrise und brauchen dringend mehr bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum. Aber wo soll er herkommen, wenn Baufirmen nicht die nötigen Kredite erhalten? Wir zeigen, welche Finanzierungsinstrumente den Markt öffnen und das Problem lösen könnten.

        Lesen Sie über Finanzierungen für Wohnraum  

        Finanzierung und Beratung für Ihr Wohnprojekt

        Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.

        Zu unseren Lösungen  

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          Bezahlbare Wohnungen in Wien und anderen österreichischen Städten sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gut geplanten 100 Jahre alten Systems

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          Bezahlbarer, nachhaltiger Wohnraum im nordschwedischen Skellefteå für eine wachsende Bevölkerung

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          Ein bezahlbares Zimmer ist für Studierende in Zypern nur schwer zu bekommen. Deshalb bauen eine zyprische Universität und eine Stadt moderne, nachhaltige Wohnheime

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