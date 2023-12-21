Es ist ein regnerischer Morgen in Järvenpää, einer Kleinstadt nördlich von Helsinki. Die Straßen sind nass und die Wege matschig, aber der Eingang zur Harjula-Schule ist blitzeblank. Rechts und links reihen sich Hakenleisten und Fächer für die Mäntel und Schuhe der Schülerinnen und Schüler. Im Gebäude sind alle in Stoppersocken oder Hausschuhen unterwegs, damit es auch bei schlechtem Wetter sauber bleibt. Durch den Flur gelangt man zu einem hellen Atrium mit Tischen und Stühlen, das auch als Cafeteria dient. Die raumhohen Fenster lassen auch an trüben Tagen Licht herein und geben den Blick frei nach draußen – auf das Spielgelände, eine riesige Kiefer (die zu Weihnachten geschmückt wird) und das angrenzende Wohngebiet mit Ziegelhäusern und hellen, fast leuchtend grünen Rasenflächen. Am hinteren Ende des Atriums befindet sich eine erhöhte Bühne, die durch eine einziehbare Wand abgeschirmt ist. Dahinter öffnet sich ein größerer Raum, der für Versammlungen, Sportveranstaltungen und Aufführungen genutzt wird. Überall im Gebäude gibt es dicke Faltwände, die sich je nach Gruppengröße öffnen und schließen lassen – ein Kaleidoskop von Räumen, individuell anpassbar, je nach Bedarf. Die Idee für dieses Konzept stammt von Schulleiterin Tarja Edry und Jan Mikkonen, der für die Entwicklung der pädagogischen Einrichtungen in Järvenpää zuständig ist. Die Harjula-Schule steht in vielerlei Hinsicht für den nächsten Schritt im finnischen Bildungssystem, das schon jetzt als erfolgreich und hochmodern gilt. „Tarja und ich hatten eine gemeinsame Vision, wo wir hinwollten“, sagt Mikkonen. Diese Vision war der Abschied von der herkömmlichen Schule mit ihren langen Gängen und geschlossenen Klassen. An ihre Stelle sollten offene, flexiblere Räume treten, die verschiedene Unterrichtsformen zulassen: Teamunterricht etwa, bei dem die Lehrkräfte Klassen in Gruppen oder gemeinsam betreuen, Teamprojekte, die Austausch und gemeinsame Problemlösung fördern, und Kreativprojekte, bei denen die Kinder sich frei ausdrücken und ihre Talente zeigen können. Weil alle Bereiche multifunktional sind, wechseln die Lehrkräfte von einem zum nächsten oder nutzen Räume gemeinsam. Feste Klassenzimmer gibt es nicht mehr. Edry hoffte, die räumliche Öffnung würde die Lehrerinnen und Lehrer aus ihrer Komfortzone holen, sodass sie überdenken, wie Kinder lernen. Ein ziemlich radikaler Ansatz, und das brachte auch Konflikte mit sich. Einige Lehrkräfte verließen die Schule. „Manche wollten ihren Unterricht nicht ändern und suchten sich eine andere Schule“, so Edry. Das alte Schulgebäude war so, wie wir es kennen. Jede Lehrkraft hatte ihren eigenen Raum. Jetzt ist es „ganz anders“, sagt sie. „Alle mussten sich daran gewöhnen.“

Bildung war immer ein Weg zu sozialem Aufstieg. Aber heute ist es nicht mehr so leicht, über Bildung nach oben zu kommen. Merja Narvo-Akkola – Leiterin des Bildungsdezernats von Järvenpää

Finnlands Bildungssystem zählt nach den Ergebnissen der internationalen Schulleistungsstudie PISA weltweit zu den besten. Aber das Land kämpft mit den gleichen Problemen wie alle anderen: der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne von Kindern, die in einer digitalen Welt aufwachsen, Lernrückständen durch die Pandemie, steigenden Fehlstunden und überlasteten Eltern, denen es schwer fällt, Grenzen zu setzen oder – noch wichtiger – Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. „Den Kindern fehlt der Halt“, sagt Edry. „Wir sehen das. Sie möchten wirklich mit Erwachsenen zusammen sein.“ Finnland steht auch noch vor anderen Herausforderungen. Lange Zeit war es ein homogenes Land, aber das ändert sich. Bis 2030 dürften in Großstädten wie Espoo und Helsinki 25 Prozent der Schulkinder aus eingewanderten Familien stammen. Für sie ist es nicht leicht, Finnisch zu lernen und auf dem gleichen Niveau zu lesen wie ihre muttersprachlichen Mitschülerinnen und Mitschüler. Insgesamt hat sich die Kluft zwischen starken und schwächeren Schülern vergrößert. Besonders Jungen fallen zurück. Hinzu kommen Anzeichen von Kinderarmut, die es in Finnland bislang nicht gab. „Bildung war immer ein Weg zu sozialem Aufstieg“, sagt Merja Narvo-Akkola, die Leiterin des Bildungsdezernats in Järvenpää. „Aber heute ist es nicht mehr so leicht, über Bildung nach oben zu kommen.“ Lesen Sie, wie eine innovative Finanzierung den Unterricht in einer Mailänder Schule verändert

Warum Gebäude wichtig sind Wenn Schulleiterin Edry und ihresgleichen Schule neu denken wollen, brauchen sie Unterstützung. In Europa gibt es dafür das Constructing Education Framework – ein neues Konzept für die Finanzierung von Bildungsbauten, gefördert von der Entwicklungsbank des Europarates und der Europäischen Investitionsbank. Die EU-Länder geben jedes Jahr Milliarden Euro für Schulgebäude aus. Wichtig ist aber, das Geld so einzusetzen, dass die Schulen das Lernen bestmöglich unterstützen und die Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Das Konzept empfiehlt deshalb, Mittel in die pädagogische Weiterbildung der Lehrkräfte zu stecken – damit sie lernen, wie sie die tollen neuen Räume bestmöglich nutzen. Sonst besteht die Gefahr, dass sie darin einfach weiter unterrichten wie bisher. „Es hat sich gezeigt, dass wir oft viel Geld in all diese hochmodernen Gebäude investieren, aber die Lehrkräfte dann nicht fit dafür sind“, sagt Yael Duthilleul, die sich bei der Entwicklungsbank des Europarats mit dem Constructing Education Framework befasst. Dann denken Sie: Das ist doch Verschwendung! Für uns als Geldgeber ist das ein Problem, weil wir Mittel für diese Projekte mobilisieren, aber der Lernerfolg, den wir uns davon versprechen, nicht gesichert ist.“ Das Constructing Education Framework adressiert diese Themen: Weiterbildung und Coaching der Lehrkräfte, Planung, Beratung mit Eltern, Schülerinnen und Schülern – Dinge, die allesamt Zeit und Geld kosten, aber fast nie im Gesamtbudget für neue Schulen mit drin sind. „In Finnland können wir das nicht bei den Investitionen einplanen. Wir müssen das Geld irgendwo anders hernehmen“, erklärt Bildungsdezernentin Narvo-Akkola aus Järvenpää. Bei der Harjula-Schule zweigte Edry vom allgemeinen Schulbudget etwas ab und finanzierte damit die Vorbereitung ihrer Lehrkräfte auf das neue Umfeld.

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Unter dem europäischen Rahmen sehen die Budgets für neue Schulen auch Geld für die berufliche Weiterbildung, Beratung mit Bildungsexperten und die spätere Evaluierung vor. So lässt sich nachvollziehen, was am besten funktioniert. „Im Moment wird die Finanzierung von Bildungsinfrastruktur als separate Investition betrachtet“, sagt Silvia Guallar, die als Bildungsökonomin bei der EIB mit dem Construction Education Framework zu tun hat. „Stattdessen sollte man das breiter fassen und alle Aktivitäten einbeziehen, die damit zusammenhängen, wie die Beratung der Bildungsgemeinschaft und die Begleitung der Lehrkräfte bei der Umstellung auf die neue Umgebung. Das würde die Unterrichtsgestaltung und den Lernerfolg verbessern.“ Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer ist ganz wichtig, wenn Länder ihre starren Bildungssysteme modernisieren wollen. Die Bildungsreform, die Finnland seit 2016 umsetzt, enthält auch ein Kapitel dazu, wie sich ein lernfreundliches Umfeld schaffen lässt. Ein zentrales Thema dabei: Lernen findet überall statt, nicht nur im Klassenzimmer. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Unterricht im Team. Er verschafft den Lehrkräften Freiräume für mehr individuelle Betreuung. Aber das geht eben nur, wenn sich die Schule von ihrer herkömmlichen Architektur mit abgetrennten Klassenzimmern und geordneten Tischreihen verabschiedet.

EIB „Teamunterricht geht einher mit der Vorstellung von flexiblen und gemeinsam genutzten Räumen. Es geht auch darum, lernen überall zu ermöglichen. Das hat natürlich Implikationen für die Einrichtung“, sagt Duthilleul von der Entwicklungsbank des Europarates. „Wenn Sie möchten, dass die Kinder überall lernen, sollten die Möbel zum Verweilen einladen. Wer sich wohlfühlt, kann auch gut lernen.“ Zusammen mit einer Expertengruppe begleiten Guallar und Duthilleul den Neubau und die Sanierung von zwei Schulen in Espoo, zwei Schulen in Järvenpää (Harjula ist eine davon) und zwei Schulen in Italien. So wollen sie genauer verstehen, wie die neuen Gebäude geplant und anschließend genutzt werden. Die Erkenntnisse könnten sie dann an Behörden in anderen Ländern weitergeben, die Ähnliches planen. Erste Daten aus der Evaluierung nach dem Bezug der Gebäude wurden Mitte November auf einer Schulbaukonferenz in Finnland vorgestellt. Järvenpää war zunächst nicht bei dem Projekt dabei, aber Narvo-Akkola hatte in ihrer früheren Verantwortung für den Bildungssektor in Espoo mit dem Construction Education Framework zu tun. Der dortige Bezirk finanzierte seine Bildungsinvestitionen zum Teil mit Krediten der EIB und der Entwicklungsbank des Europarates. Nach ihrem Wechsel nach Järvenpää setzte sie ihre Beratung für das Projekt fort. Die EIB vergab in den Jahren 2017 bis 2022 über 9 Milliarden Euro für Bildungsprojekte, 97 Prozent davon in der Europäischen Union. Rund 1 Milliarde Euro gingen allein nach Finnland. Die Entwicklungsbank des Europarates beteiligte sich im gleichen Zeitraum mit etwa 4 Milliarden Euro an Projekten mit Bildungskomponente. Davon flossen 410 Millionen Euro nach Finnland.

Es geht nicht unbedingt darum, wie viel Geld Sie ausgeben, sondern auch darum, wie effizient Sie es einsetzen. Entscheidend ist, in den richtigen Sektoren das Richtige zu tun. Nihan Koseleci Blanchy – Bildungsökonomin bei der Europäischen Investitionsbank

Finnland gibt rund 3,8 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Schulbildung aus. Das ist laut OECD-Daten vergleichbar mit dem, was andere wohlhabende Länder wie Belgien (4,2 Prozent), Deutschland (2,9 Prozent) oder Frankreich (3,5 Prozent) aufwenden. „Es geht nicht unbedingt um die Summe, die Sie ausgeben, sondern auch darum, wie effizient Sie das Geld einsetzen“, sagt Nihan Koseleci Blanchy. Sie ist als Bildungsökonomin bei der Europäischen Investitionsbank für EIB-Projekte in Finnland verantwortlich. „Entscheidend ist, in den richtigen Sektoren das Richtige zu tun.“