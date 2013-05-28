Beschreibung

Eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung in Europa zählt zu den vorrangigen strategischen Zielen der Europäischen Union. Aufgabe der EIB ist es, das Erreichen dieser Ziele zu unterstützen. Im Jahr 2012 vergab die EIB deswegen Darlehen von mehr als 4 Mrd EUR im Energiesektor.

Die Bürger und Arbeitgeber in Europa brauchen eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Außerdem müssen nachhaltige Energielösungen zum Einsatz kommen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt einzudämmen. Deswegen fördern wir besonders den Ausbau erneuerbarer Energien, die Diversifizierung der Energiequellen und die Senkung des Energieverbrauchs durch eine verbesserte Energieeffizienz.