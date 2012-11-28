Beschreibung
Die EIB fördert Investitionen, die einem nachhaltigen Wachstum dienen. Dazu vergibt sie entweder direkte Finanzierungen für Projekte, sie stellt ihre Expertise zur Verfügung oder sie bündelt ihre Ressourcen mit denen anderen Geldgeber, um gemeinsam mehr zu erreichen. Kreative Nahverkehrslösungen, innovative Produktionsverfahren in der Industrie, energieeffiziente Gebäudekonzepte und weitsichtige Pläne für die Nutzung unserer knappen Rohstoffe können den Vormarsch Europas unterstützen. Diese Ausgabe der EIB-INFO zeigt, dass die Lösungen bereits vorhanden sind.
- EIB im Fokus
- EIB in Aktion
- Die Klimaschutzfinanzierungen der EIB in Zahlen
- Paris setzt auf Carsharing mit Elektroautos
- Enzymforschung in Dänemark
- Sonnige Aussichten mit portugiesischen Windparks
- Von Bristol bis Mailand: ELENA fördert nachhaltige Energie vor Ort
- Marguerite-Fonds investiert in erneuerbare Energien und Infrastruktur
- Förderung der ländlichen Wirtschaft durch nachhaltige Forstwirtschaft in Ungarn
- Partnerschaft für grünes Wachstum in Südosteuropa
- Finanzierung des ersten Solarturmkraftwerks Südafrikas
- New@EIB