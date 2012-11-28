Beschreibung

Die EIB fördert Investitionen, die einem nachhaltigen Wachstum dienen. Dazu vergibt sie entweder direkte Finanzierungen für Projekte, sie stellt ihre Expertise zur Verfügung oder sie bündelt ihre Ressourcen mit denen anderen Geldgeber, um gemeinsam mehr zu erreichen. Kreative Nahverkehrslösungen, innovative Produktionsverfahren in der Industrie, energieeffiziente Gebäudekonzepte und weitsichtige Pläne für die Nutzung unserer knappen Rohstoffe können den Vormarsch Europas unterstützen. Diese Ausgabe der EIB-INFO zeigt, dass die Lösungen bereits vorhanden sind.