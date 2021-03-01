Beschreibung

Im Juni 2013 rief der Europäische Rat dazu auf, dringend EU-Mittel zu mobilisieren, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu fördern und die Kreditvergabe in der Wirtschaft auszuweiten. Als Antwort auf diese Aufforderung konzipierte die EIB-Gruppe das EREM. Einige der EREM-Produkte werden jetzt im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) angeboten. In einer Evaluierung wurde vor Kurzem untersucht, wie das EREM insgesamt als Mandat funktioniert hat, was damit erreicht wurde und ob seine Ausgestaltung auf die Ziele abgestimmt war. Aus der Evaluierung ergeben sich außerdem Erkenntnisse und Empfehlungen, die in die Gestaltung künftiger, mit dem EREM vergleichbarer gruppeninterner Mandate oder Produkte einfließen könnten. In diesem Flyer sind die wesentlichen Ergebnisse der Evaluierung zusammengefasst.