Beschreibung

Die Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Analysen der Europäischen Investitionsbank und die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission haben anhand einer umfangreichen quantitativen Analyse die makroökonomischen Auswirkungen der Investitionen evaluiert, die von der EIB-Gruppe – auch im Rahmen des EFSI – in den 28 EU-Mitgliedstaaten gefördert wurden.

In einem detaillierten Methodenbericht stellen sie den Aufbau und die Anwendung des Rhomolo-EIB-Modells vor. Neben einer eingehenden Diskussion der ersten Ergebnisse enthält der Bericht eine Sensitivitätsanalyse, um die Robustheit dieser Ergebnisse zu überprüfen. Die Autoren möchten so dazu beitragen, dass das Modell und die Messung der Auswirkungen besser verstanden werden.