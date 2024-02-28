Beschreibung

Der Ausschuss für die Risikopolitik hat die Aufgabe, die Risikopolitik der Bank, einschließlich der für die EIB-Gruppe relevanten Aspekte, zu erörtern und den Verwaltungsrat der Bank darüber zu beraten. Dazu gibt er unverbindliche Stellungnahmen und/oder Empfehlungen für den Verwaltungsrat ab, um ihm die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

Diese Publikation enthält die Bestimmungen für die Arbeitsweise des Ausschusses für die Risikopolitik der EIB.