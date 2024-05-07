Die Koordinationsinitiative europäischer Banken (Wiener Initiative) soll die Stabilität des Finanzsektors in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sichern.

Sie wurde Anfang 2009 ins Leben gerufen, um zu verhindern, dass internationale Bankengruppen in den europäischen Schwellenländern unkoordiniert Aktiva abbauen. Seither befasst sich die Initiative kontinuierlich mit Risiken und Herausforderungen für den Finanzsektor in der Region.

Die Wiener Initiative wurde von der EIB, der Europäischen Kommission, der EBWE, dem IWF und der Weltbank auf den Weg gebracht. An ihr beteiligen sich auch die führenden Geschäftsbanken der Region, Zentralbanken und nationale Bankenaufsichts- und Regulierungsbehörden.