Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

European Network for Research on Investment (ENRI)

Ziel des Europäischen Netzwerks für Investitionsforschung (ENRI) ist es, die Investitionsdynamik und ihre Antriebs- und Bremskräfte besser zu verstehen und fundierte Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Das Netzwerk bietet eine Plattform für den Austausch über Studien und Analysen zu Investitionen in Europa. Es bringt Fachleute aus Wissenschaft und Praxis und den Research-Abteilungen großer nationaler und internationaler Einrichtungen in Europa und anderen Regionen zusammen.

Zu den Hauptaktivitäten des seit Herbst 2017 bestehenden ENRI zählen seine Konferenzen, die zweimal im Jahr bei der EIB stattfinden. Bislang ist das ENRI ein informelles Netzwerk, an dem sich Einrichtungen der EU, internationale Einrichtungen und Zentralbanken der EU-Länder beteiligen. Die EIB betreut das Sekretariat des ENRI.

Jüngste Konferenzen

 
   von    Ergebnissen
 