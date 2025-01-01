Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Kritische Rohstoffe

Für ein grüneres und wettbewerbsfähigeres Europa

Zukunft sichern

Die Europäische Union ist auf kritische Rohstoffe angewiesen, um ihren Wohlstand zu wahren und global wettbewerbsfähig zu bleiben. Europa braucht sie für die grüne und digitale Wende ebenso wie für seine Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Aber kritische Rohstoffe sind nicht überall verfügbar, und die Verarbeitungskapazitäten sind beschränkt. Als Finanzierungsarm der Europäischen Union helfen wir mit, die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken und so unsere Zukunft zu sichern.

„Europas Resilienz und wirtschaftliche Stärke hängen davon ab, dass wir einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu kritischen Rohstoffen haben. Die EIB arbeitet mit Partnern in und außerhalb der EU daran, eine zuverlässige, verantwortungsvolle und ökologisch nachhaltige Wertschöpfungskette aufzubauen – damit unsere Industrie und Gesellschaft die nötigen Ressourcen für eine gute Zukunft haben.“
Nicola Beer

Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank

Was sind kritische Rohstoffe?

Wir sind überall im Alltag auf kritische Rohstoffe angewiesen, für Smartphones und E-Autos genauso wie für Batterien und die Speicherung von sauberer Energie. Rohstoffe gelten als „kritisch“, wenn sie eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Europäische Union haben – und wenn ein hohes Risiko von Versorgungsunterbrechungen hinzukommt, weil wir für diese Rohstoffe nur wenige Quellen und nicht genügend gute, bezahlbare Ersatzstoffe haben. Die Europäische Kommission bezeichnet 34 Rohstoffe als kritisch für die EU-Wirtschaft. Davon gelten 17 als strategisch wichtig, darunter Lithium, Kupfer und Germanium.

Unser Angebot

Wir bieten eine Reihe von Produkten und Beratungsleistungen, um die Wertschöpfungskette der Europäischen Union für kritische Rohstoffe zu stärken. Dabei decken wir alle Schritte ab, vom Abbau über die Verarbeitung bis zum Recycling und zur Entwicklung von Ersatzstoffen – entsprechend den Prioritäten der EU-Verordnung zu kritischen Rohstoffen.

Finanzprodukte

Wir bieten Finanzierungen für Projekte in und außerhalb der Europäischen Union.

Beratung

Wir teilen unser technisches und finanzielles Know-how mit unseren Kunden.

Unsere Lösungen

Erfahren Sie, wie wir mit Finanzierungen und Beratung helfen, unsere Zukunft zu sichern.