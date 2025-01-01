Was sind kritische Rohstoffe?

Wir sind überall im Alltag auf kritische Rohstoffe angewiesen, für Smartphones und E-Autos genauso wie für Batterien und die Speicherung von sauberer Energie. Rohstoffe gelten als „kritisch“, wenn sie eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Europäische Union haben – und wenn ein hohes Risiko von Versorgungsunterbrechungen hinzukommt, weil wir für diese Rohstoffe nur wenige Quellen und nicht genügend gute, bezahlbare Ersatzstoffe haben. Die Europäische Kommission bezeichnet 34 Rohstoffe als kritisch für die EU-Wirtschaft. Davon gelten 17 als strategisch wichtig, darunter Lithium, Kupfer und Germanium.