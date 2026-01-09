Unsere vier Bausteine für die Kapitalmarktunion

Ausweitung der European Tech Champions Initiative

Die European Tech Champions Initiative wurde vom Europäischen Investitionsfonds gestartet, der als Tochtergesellschaft der EIB kleine und mittlere Unternehmen fördert. Über einen innovativen Dachfonds sollen öffentliche Gelder in große Risikokapitalfonds fließen. Ziel ist, europäische Scale-ups mit europäischem Kapital zu finanzieren, damit Innovatoren und Gründer ihr Geschäft nicht mehr an Investoren aus den Vereinigten Staaten, China und anderen Ländern verkaufen müssen, weil sie in Europa keine Geldgeber finden.

Nutzung unserer Kompetenz für eine paneuropäische Verbriefungsplattform

Die Klimawende verlangt massive Investitionen, etwa in die Stadterneuerung, Energieeffizienz und Gebäudesanierung. Verbriefungen, unter anderem grüne Asset-Backed Securities, könnten bei der Finanzierung nachhaltiger Projekte helfen und eine attraktive neue Anlageklasse für Investoren schaffen, die die grüne Wende in der Europäischen Union unterstützen wollen.

Ausbau digitaler Anleiheemissionen über Blockchains in Europa

Solche Emissionen könnten den Kapitalzugang für kleinere Unternehmen erleichtern, die derzeit stark auf Bankkredite angewiesen sind. Die EIB-Gruppe ist ein Vorreiter auf dem Markt für digitale Anleihen. Seit 2021 haben wir mehrere digitale Anleihen in verschiedenen Währungen begeben. Wir sehen strategisches Potenzial in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank und anderen Partnern, wenn es um die Ausgestaltung eines möglichen digitalen Euro geht. So haben wir an der Exploratory Work des Eurosystems teilgenommen. Dabei ging es um die Abwicklung von Wholesale-Transaktionen in Zentralbankgeld über neueste Distributed-Ledger-Technologie für die Zukunft der europäischen Kapitalmärkte.

Standardisierter Markt für grüne Anleihen in der Europäischen Union