Was ist die Kapitalmarktunion?
Die Kapitalmarktunion ist ein Projekt der EU. Es soll sicherstellen, dass Geld – von Investitionen bis zu Ersparnissen – in der Europäischen Union frei fließen kann. Verbraucher, Investoren und Unternehmen würden unabhängig von ihrem Standort davon profitieren.
Warum ist das wichtig?
Europa muss in strategische Technologien und Infrastruktur investieren. Ein Binnenmarkt für Kapital würde helfen, Gelder für diese Investitionen zu mobilisieren. In Europa fehlt es nicht an Kapital, wir müssen es nur dort einsetzen, wo es gebraucht wird.
Welche Rolle spielt die Europäische Investitionsbank-Gruppe bei der Kapitalmarktunion?
Die EIB-Gruppe entwickelt Finanzinstrumente, die Bausteine einer echten Kapitalmarktunion bilden könnten. Mit diesen Instrumenten kann die abstrakte Idee der Kapitalmarktunion greifbare Realität werden.
Watch how the EIB Group is deepening the Capital Markets Union, facilitating access to finance, removing investment barriers and encouraging venture capital investments.
Unsere vier Bausteine für die Kapitalmarktunion
Ausweitung der European Tech Champions Initiative
Die European Tech Champions Initiative wurde vom Europäischen Investitionsfonds gestartet, der als Tochtergesellschaft der EIB kleine und mittlere Unternehmen fördert. Über einen innovativen Dachfonds sollen öffentliche Gelder in große Risikokapitalfonds fließen. Ziel ist, europäische Scale-ups mit europäischem Kapital zu finanzieren, damit Innovatoren und Gründer ihr Geschäft nicht mehr an Investoren aus den Vereinigten Staaten, China und anderen Ländern verkaufen müssen, weil sie in Europa keine Geldgeber finden.
Nutzung unserer Kompetenz für eine paneuropäische Verbriefungsplattform
Die Klimawende verlangt massive Investitionen, etwa in die Stadterneuerung, Energieeffizienz und Gebäudesanierung. Verbriefungen, unter anderem grüne Asset-Backed Securities, könnten bei der Finanzierung nachhaltiger Projekte helfen und eine attraktive neue Anlageklasse für Investoren schaffen, die die grüne Wende in der Europäischen Union unterstützen wollen.
Ausbau digitaler Anleiheemissionen über Blockchains in Europa
Solche Emissionen könnten den Kapitalzugang für kleinere Unternehmen erleichtern, die derzeit stark auf Bankkredite angewiesen sind. Die EIB-Gruppe ist ein Vorreiter auf dem Markt für digitale Anleihen. Seit 2021 haben wir mehrere digitale Anleihen in verschiedenen Währungen begeben. Wir sehen strategisches Potenzial in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank und anderen Partnern, wenn es um die Ausgestaltung eines möglichen digitalen Euro geht. So haben wir an der Exploratory Work des Eurosystems teilgenommen. Dabei ging es um die Abwicklung von Wholesale-Transaktionen in Zentralbankgeld über neueste Distributed-Ledger-Technologie für die Zukunft der europäischen Kapitalmärkte.
Standardisierter Markt für grüne Anleihen in der Europäischen Union
Wir können auf unserer langjährigen Vorarbeit bei grünen Finanzierungen aufbauen. 2007 brachten wir die weltweit erste grüne Anleihe an den Markt. Seither haben wir Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen im Volumen von über 110 Milliarden Euro in 23 Währungen begeben. Damit sind wir der größte Emittent unter den multilateralen Entwicklungsbanken, der solche Anleihen ausgibt, um aus den Erlösen grüne und nachhaltige Projekte zu finanzieren. Die EU entwickelt mit ihrem Regulierungs- und Aufsichtsrahmen für nachhaltige Finanzierungen eine einheitliche Klassifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten, die zu ihren Nachhaltigkeitszielen beitragen. Im Ergebnis bekommen Anleger die standardisierten Informationen, die sie brauchen. Dies ist eine Grundvoraussetzung für einen fairen Wettbewerb, für die effiziente Bepreisung von Anlagealternativen und für effektive Investitionen in der Kapitalmarktunion.