TECHEU TI LS & BIOTECH ACT (IEU VD) LE III

Veröffentlichungsdatum: 19 März 2026
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutACCEPTABLE CORPORATE(S)
Ort
Beschreibung
The project refers to a Lending Envelope for investments comprising Thematic Venture Debt (Equity Type) operations eligible under the Thematic Innovation - Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW) InvestEU Window, including: 1.1. Health Innovation; and 1.3 Areas of strategic importance, as well as any additional requirement defined by the specific financing sources part of the Envelope. Previously, these operations under Thematic Innovation were included in 2023-0791 TechEU Thematic Innovation (InvestEU VD) LE II, which included Health Innovation, Future Tech and Areas of strategic importance. A separate Lending Envelope is expected for Future Tech (2025-0870 - TECHEU TI TECH (INVESTEU VD) LE III).
Ziele
The aim is to provide venture debt finance to eligible counterparts in all InvestEU eligible countries.
Sektor(en)
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate
Projektstatus
In Prüfung - 17/02/2026
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).