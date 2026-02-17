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TECHEU TI LS & BIOTECH ACT (IEU VD) LE III

Referenz: 20250871
Veröffentlichungsdatum: 19 März 2026

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

ACCEPTABLE CORPORATE(S)

Ort

Beschreibung

The project refers to a Lending Envelope for investments comprising Thematic Venture Debt (Equity Type) operations eligible under the Thematic Innovation - Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW) InvestEU Window, including: 1.1. Health Innovation; and 1.3 Areas of strategic importance, as well as any additional requirement defined by the specific financing sources part of the Envelope. Previously, these operations under Thematic Innovation were included in 2023-0791 TechEU Thematic Innovation (InvestEU VD) LE II, which included Health Innovation, Future Tech and Areas of strategic importance. A separate Lending Envelope is expected for Future Tech (2025-0870 - TECHEU TI TECH (INVESTEU VD) LE III).

Ziele

The aim is to provide venture debt finance to eligible counterparts in all InvestEU eligible countries.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 500 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 1000 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate

Projektstatus

In Prüfung - 17/02/2026

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

EU-Länder Industrie Dienstleistungen