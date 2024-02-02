Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
GEFA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Referenz: 20230886
Veröffentlichungsdatum: 26 Februar 2024

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

GEFA BANK GMBH

Ort

Beschreibung

The operation will enable Gefa Bank to support small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Germany and potentially in other EU Member States, with a Climate Action and Environmental Sustainability (green) window.

Ziele

The aim is to improve access to finance to the final beneficiaries.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 200 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung - 2/02/2024

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Deutschland EU-Länder Durchleitungsdarlehen