GEFA LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Veröffentlichungsdatum: 26 Februar 2024
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutGEFA BANK GMBH
Ort
Beschreibung
The operation will enable Gefa Bank to support small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Germany and potentially in other EU Member States, with a Climate Action and Environmental Sustainability (green) window.
Ziele
The aim is to improve access to finance to the final beneficiaries.
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
In Prüfung - 2/02/2024
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).