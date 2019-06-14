W AND C AFRICA COVID19 RAPID RESPONSE FACILITY

Veröffentlichungsdatum: 17 April 2020
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutACCEPTABLE BANK(S)
Ort
Beschreibung
The project consists in a credit facility addressing the adverse consequences of the COVID-19 pandemic on the private sector, in particular on small and medium sized enterprises (SMEs).
Ziele
The main objective is to support on-lending by financial intermediaries to private sector projects in the West and Central Africa region (excluding Nigeria) carried out by private sector companies, in particular SMEs.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 121 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 18/12/2020
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).