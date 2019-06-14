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W AND C AFRICA COVID19 RAPID RESPONSE FACILITY

Referenz: 20190614
Veröffentlichungsdatum: 17 April 2020

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

ACCEPTABLE BANK(S)

Ort

Beschreibung

The project consists in a credit facility addressing the adverse consequences of the COVID-19 pandemic on the private sector, in particular on small and medium sized enterprises (SMEs).

Ziele

The main objective is to support on-lending by financial intermediaries to private sector projects in the West and Central Africa region (excluding Nigeria) carried out by private sector companies, in particular SMEs.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 121 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 18/12/2020

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Regionalvorhaben - Westafrika Kamerun Regionalvorhaben - Zentralafrika Durchleitungsdarlehen