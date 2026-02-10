A2A ELECTRICITY NETWORKS II

Übersicht
The project is an investment programme (the "Project") for the reinforcement and modernisation of the promoter's electricity distribution networks in Italy, in the municipalities within the Metropolitan City of Milan, during the period 2026-2030.
The investment is expected to allow the promoter to connect new users, to improve the resilience of the network, the quality of the electricity supply, and cater for demand growth.
The programme comprises several electricity distribution schemes with voltages below the threshold for screening set out in the national legislation, as per the provisions of Article 4(3) of the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. As a result, none of the schemes will require an Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental and social due diligence will follow the programme lending approach according to the EIB's procedures and standards, i.e., the due diligence focusses on the promoter's capacity and capability to implement the investments in line with EIB's environmental and social standards.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, for contracts above the threshold established by Directive 2014/25/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.