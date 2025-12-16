Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Färöer : 10.000.000 €
Grönland : 10.000.000 €
Island : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2025 : 10.000.000 €
19/12/2025 : 10.000.000 €
19/12/2025 : 80.000.000 €
Link zum projekt
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN
Übersicht
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2025
20250375
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN
ARION BANKI HF
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This is an intermediated framework loan supporting the development of the sustainable blue economy promoting innovation for resource efficiency across several blue economy sectors.

The aim is to support new investments in projects supporting the blue economy and climate action and environmental sustainability.

Additionality and Impact

This operation supports SMEs that promote the sustainable blue economy. The project will support smaller, innovative and high-growth companies investing in a sustainable and resource efficient blue economy. The operation thus helps improve access for smaller, innovative blue economy businesses to affordable financing. The operation will also ensure that investments follow a sustainable approach ensuring that these sectors can grow without depleting marine resources and securing long-term economic resilience. Investing in the blue economy also helps positioning the EU as a global leader in developing clean marine technologies, circular economy practices and develop the marine bioeconomy. Innovation will strengthen the EU's strategic autonomy and competitiveness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Dezember 2025
19 Dezember 2025
Übersicht
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN
Datenblätter
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN

