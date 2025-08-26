ST ANDRA SOLAR PV PARK & BATTERY STORAGE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
Implementation and operation of a ground-based agri-photovoltaic installation and five battery energy storage systems in Burgenland, Austria.
The aim of the project is to primarily reduce carbon and air pollution emissions, which are externalities the market fails to address. Moreover, the project will foster the integration of new, variable renewable generation technologies in the market and support security of supply. Hence, the project will fill a market gap in developing new renewable capacity, including the financing gap for projects trying to develop new capacity with more market-exposed structures and instruments.
The project will generate environmental benefits by deploying a ground based solar photovoltaic (PV) plant that helps mitigate climate change. The PV plant, due to its technical characteristics, falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, as amended by the Directive 2014/52/EU, requiring the competent authority to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. The battery energy storage units do not fall under either Annex of the EIA Directive. The PV plant and the battery storage units have not been subject to an EIA.
The European Commission has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.