TECHEU VD DMS IMAGING (IEU LS)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project supports the development, design and manufacturing of medical imaging systems. The financing includes new generation design, software development including AI modules, and modernization of manufacturing lines.
The Project relates to the Borrower's expenditures in Research, Development and Innovation for the improvement of its portfolio of medical imaging systems. The focus of the Project is the development of next generation products in Radiographic Fluoroscopy, bone densitometry, Ambulatory Radiography Equipment (mobiles), Mobile operating room solutions (C-arms), and software to enable AI medical imaging interpretation.
The specific RDI activities included in the project are expected to be performed in existing facilities without changing their already authorised scope. Therefore, the project activities would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/52/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is generally not covered by EU directives on procurement. However, the Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation. The Bank's services will verify details during the project due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.