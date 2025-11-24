Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 120.000.000 €
Bildung : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2025 : 120.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Andere Links
Übersicht
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Related public register
26/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2025
20250237
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
JOENSUUN KAUPUNKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 172 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will enhance the city's educational infrastructure including both new construction and major renovation works.

The project aims to support investments in education, from pre-school to secondary level, as well as other teaching facilities and affordable student housing. It is expected to deliver approximately 30?000?m² of renovated teaching space and around 18?000?m² of new or upgraded student accommodation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where and if applicable and based on a risk-based approach as defined in the EIBG E&S Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by EIA Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and EU Directive on Energy Performance of Buildings will be checked during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 November 2025
17 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
26/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Link zum projekt
Übersicht
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Andere Links
Datenblätter
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255263547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250237
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Andere Links
Übersicht
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF
Datenblätter
JOENSUU SOCIAL INFRASTRUCTURE PSLF

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen