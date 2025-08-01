UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation will finance eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Ukraine.
The aim is to enhance access to finance for target beneficiaries in the country, thereby contributing to economic resilience and job-creating activities.
This operation aims to support private sector development and provide financing to projects promoted by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in Ukraine, through a senior line of credit to Ukreximbank, thereby contributing to promote inclusive growth, sustain employment and reinforce long-term economic resilience.
The operation aligns with key EU policies, notably Ukraine's EU accession process, the European Neighbourhood Policy, and the Economic and Investment Plan (EIP), which emphasize improving access to finance, fostering economic diversification, and advancing the green and digital transitions.
The war started by the Russian invasion in February 2022 has disrupted and negatively impacted Ukrainian MSMEs. Migration of the workforce and a reduction in consumer demand have hampered business activity and economic growth. MSMEs, particularly those located near conflict zones, have been hit particularly hard, and many have been forced to relocate their operations, either to other parts of Ukraine or neighbouring countries.
The market failure addressed by the operation goes beyond limited access to finance?it also tackles climate and energy-related barriers. Ukrainian MSMEs often lack affordable financing options to invest in energy-efficient technologies and sustainable practices, constraining their ability to contribute to the country's green transition. By improving financing terms, including lower interest rates, this operation incentivizes MSMEs to adopt climate-friendly investments, thereby supporting energy efficiency and reducing environmental impact.
Thanks to this loan, Ukreximbank will be incentivised to enhance access to finance for Ukrainian MSMEs by improving financing terms, including in the form of lower interest rates.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.