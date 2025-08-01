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        UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II

        Unterzeichnung(en)

        Betrag
        100.000.000 €
        Länder
        Sektor(en)
        Ukraine : 100.000.000 €
        Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
        Unterzeichnungsdatum
        25/06/2026 : 100.000.000 €
        Andere Links
        Related public register
        24/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        Übergeordnetes Projekt
        UKRAINE ECONOMIC RESILIENCE FACILITY (LE)

        Übersicht

        Veröffentlichungsdatum
        22 Januar 2026
        Projektstatus
        Referenz
        Unterzeichnet | 25/06/2026
        20250211
        Projekttitel
        Projektträger – Finanzintermediär
        UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE JSC
        Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
        Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
        EUR 100 million
        not applicable
        Ort
        Sektor(en)
        Beschreibung
        Ziele

        The operation will finance eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Ukraine.

        The aim is to enhance access to finance for target beneficiaries in the country, thereby contributing to economic resilience and job-creating activities.

        Zusätzlichkeit und Wirkung

        This operation aims to support private sector development and provide financing to projects promoted by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in Ukraine, through a senior line of credit to Ukreximbank, thereby contributing to promote inclusive growth, sustain employment and reinforce long-term economic resilience.


        The operation aligns with key EU policies, notably Ukraine's EU accession process, the European Neighbourhood Policy, and the Economic and Investment Plan (EIP), which emphasize improving access to finance, fostering economic diversification, and advancing the green and digital transitions.


        The war started by the Russian invasion in February 2022 has disrupted and negatively impacted Ukrainian MSMEs. Migration of the workforce and a reduction in consumer demand have hampered business activity and economic growth. MSMEs, particularly those located near conflict zones, have been hit particularly hard, and many have been forced to relocate their operations, either to other parts of Ukraine or neighbouring countries.


        The market failure addressed by the operation goes beyond limited access to finance?it also tackles climate and energy-related barriers. Ukrainian MSMEs often lack affordable financing options to invest in energy-efficient technologies and sustainable practices, constraining their ability to contribute to the country's green transition. By improving financing terms, including lower interest rates, this operation incentivizes MSMEs to adopt climate-friendly investments, thereby supporting energy efficiency and reducing environmental impact.


        Thanks to this loan, Ukreximbank will be incentivised to enhance access to finance for Ukrainian MSMEs by improving financing terms, including in the form of lower interest rates.

        Umweltaspekte
        Auftragsvergabe

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Phase
        In Prüfung
        Genehmigt
        Unterzeichnet
        1 August 2025
        25 Juni 2026
        Weitere Unterlagen
        24/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        Projekte zum thema
        Übergeordnetes Projekt
        UKRAINE ECONOMIC RESILIENCE FACILITY (LE)

        Haftungsausschluss

        Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
        Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

        Dokumente

        Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        Datum der Veröffentlichung
        24 Jan 2026
        Sprache
        Englisch
        Bereich
        Finanzierung
        Nummer des Dokuments
        247491162
        Thema
        Umweltinformationen
        Art des Dokuments
        Formblatt ökologische und soziale Aspekte
        Projektnummer
        20250211
        Sektor(en)
        Durchleitungsdarlehen
        Regionen
        Erweiterungsländer
        Länder
        Ukraine
        Öffentlich zugänglich
        Jetzt herunterladen
        or Link zum projekt
        Link zum projekt
        Related public register
        24/01/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        Andere Links
        Übersicht
        UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        Datenblätter
        UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II
        Übergeordnetes Projekt
        UKRAINE ECONOMIC RESILIENCE FACILITY (LE)

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        Weitere Veröffentlichungen