UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II

Veröffentlichungsdatum: 22 Januar 2026
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutTHE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE JSC
Ort
Beschreibung
The operation will finance eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Ukraine.
Ziele
The aim is to enhance access to finance for target beneficiaries in the country, thereby contributing to economic resilience and job-creating activities.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Genehmigt - 1/08/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).