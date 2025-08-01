Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II

Referenz: 20250211
Veröffentlichungsdatum: 22 Januar 2026

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE JSC

Ort

Beschreibung

The operation will finance eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Ukraine.

Ziele

The aim is to enhance access to finance for target beneficiaries in the country, thereby contributing to economic resilience and job-creating activities.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 100 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Genehmigt - 1/08/2025

Milestone
Genehmigt
1 August 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Ukraine Durchleitungsdarlehen