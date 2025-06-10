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DB IFL SECURITY & DEFENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2025 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Übergeordnetes Projekt
PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2025
20250185
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DB IFL SECURITY & DEFENCE
DEUTSCHE BANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The intermediated framework loan provided to Deutsche Bank will fully (100%) support companies and public sector entities engaged in security and defense within the European Union.

The objective is to support for eligible tangible and intangible investment projects, as well as working capital, to the final beneficiaries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
10 Juni 2025
11 Juni 2025
Weitere Unterlagen
19/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DB IFL SECURITY & DEFENCE
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246344309
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250185
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DB IFL SECURITY & DEFENCE
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Datenblätter
DB IFL SECURITY & DEFENCE
Übergeordnetes Projekt
PAN-EU SECURITY & DEFENCE LENDING ENVELOPE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen