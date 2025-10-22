BANK OF INDUSTRY HEALTHCARE LOAN (HDX)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Support to healthcare manufacturing projects in Nigeria addressing unmet medical needs including research and development and the manufacturing of medicinal products such as pharmaceuticals, vaccines, medical devices, and nutritional products through a financing facility of €50 million loan to the Bank of Industry.
The principal objective of the project is to strengthen Nigeria's healthcare systems by investing in local manufacturing of medical devices and pharmaceuticals and medical research through a financial sector credit line under the Human Development Window mandate. The credit line is being put in place in parallel to a partial portfolio guarantee of up to €25 million. The financing package will be an important contributor to Nigeria's ambitions for self-sufficiency in managing its healthcare systems and supplying crucial medicines locally.
The final beneficiaries benefiting from EIB financing will be required to comply with the EIB Group's Environmental and Social Policy and the EIB Environmental and Social Standards.
The borrower and the sub-projects will be required to comply with the EIB's Guide to Procurement where applicable.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.