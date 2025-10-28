Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
PRIVATBANK GUARANTEE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 8.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2025 : 8.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2025
20250150
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRIVATBANK GUARANTEE FACILITY
JSC COMMERCIAL BANK PRIVATBANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 16 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Partial portfolio guarantee under the EU4Business Guarantee Facility (GF) II provided to Privatbank in Ukraine.

Partial portfolio guarantee provided to PrivatBank in Ukraine under the EU4Business Guarantee Facility II, enabling the bank to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro-, small- and medium-sized enterprises in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
28 Oktober 2025
23 Dezember 2025
