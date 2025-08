PRIVATBANK GUARANTEE FACILITY

Referenz: 20250150

Veröffentlichungsdatum: 22 Juli 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

JSC COMMERCIAL BANK PRIVATBANK

Partial portfolio guarantee under the EU4Business Guarantee Facility (GF) II provided to Privatbank in Ukraine.

Ziele

Partial portfolio guarantee provided to PrivatBank in Ukraine under the EU4Business Guarantee Facility II, enabling the bank to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro-, small- and medium-sized enterprises in the country.

Sektor(en)

Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 16 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 80 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Projektstatus

In Prüfung