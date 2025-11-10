EDUCATION SEINE-ET-MARNE III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
Le projet comprend la construction de nouveaux bâtiments, la reconstruction, l'extension et la rénovation des collèges et des infrastructures éducatives associées relevant de la responsabilité du Département de la Seine-et-Marne, en France. Il inclut également des volets transversaux tels que l'amélioration de la performance énergétique et l'accessibilité.
Les principaux objectifs du projet sont d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et à la communauté éducative, en modernisant les infrastructures d'enseignement public, et d'adapter la carte scolaire à l'évolution de la demande locale.
The new, renovated, and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in the Department of Seine-et-Marne. This includes improvements in pedagogical appropriateness, quality, health and safety standards, accessibility, and energy efficiency, thereby enhancing the provision of lower secondary education.
The Project will help address market failures in the education sector by financing infrastructure that generates positive externalities, such as inclusive economic growth, increased knowledge and productivity, and climate and environmental benefits.
The EIB's advice ensures the technical and economic quality of the investment through the disbursement conditions. Monitoring reports will ensure compliance with disbursement conditions and undertakings.
The financing of the Bank offers enhanced features compared to the market, including long maturity, five years availability, five years grace period and advice through the Project's monitoring, providing the borrower with significant security over the achievement of its Project.
La directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), ne couvre pas spécifiquement les activités éducatives, laissant aux autorités compétentes le soin de décider de la nécessité d'une EIE en fonction de l'emplacement et de l'ampleur des travaux concernés. Toutefois, les établissements d'enseignement peuvent relever de l'annexe II de la directive en ce qui concerne le développement urbain. Les services de la Banque vérifieront lors de l'instruction si une EIE est exigée par l'autorité compétente. Les nouveaux bâtiments devront au minimum respecter les objectifs de performance énergétique définis dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique. La conformité du projet aux normes environnementales et sociales de la BEI sera vérifiée lors de l'instruction. Les aspects sociaux et environnementaux ainsi que tout élément lié au patrimoine historique et culturel seront également examinés lors de l'instruction.
La BEI exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les contrats relatifs à la mise en oeuvre du projet aient été et soient passés conformément à la législation européenne applicable en matière de marchés publics, notamment le cas échéant à la directive 2014/24/UE ainsi qu'à la directive 89/665/CEE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, le cas échéant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.