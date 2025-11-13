Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SELLA G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2025 : 100.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
SELLA G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
Andere Links
Übersicht
SELLA G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
Übergeordnetes Projekt
GROWTH4MIDCAPS LENDING ENVELOPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2025
20250098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SELLA G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
BANCA SELLA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a G4M guarantee of up to EUR 100m to support Italian mid-caps through the intermediary.

The aim is to support the final beneficiaries in their investment and growth efforts as well as their working capital needs. The EIB guarantee will also enhance Banca Sella Spa's lending capacity and risk appetite on a "semi-granular" portfolio of mid-cap loans which will benefit from a financial advantage in their risk pricing and cost of lending. Additionally, the EIB support will attract diverse funding sources for Italian mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
13 November 2025
30 Dezember 2025
