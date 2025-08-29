Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SELLA G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Referenz: 20250098
Veröffentlichungsdatum: 29 August 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

BANCA SELLA SPA

Ort

Beschreibung

The operation consists of a G4M guarantee of up to EUR 100m to support Italian mid-caps through the intermediary.

Ziele

The aim is to support the final beneficiaries in their investment and growth efforts as well as their working capital needs. The EIB guarantee will also enhance Banca Sella Spa's lending capacity and risk appetite on a "semi-granular" portfolio of mid-cap loans which will benefit from a financial advantage in their risk pricing and cost of lending. Additionally, the EIB support will attract diverse funding sources for Italian mid-caps.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 100 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 200 million

Umweltaspekte

The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Italien Durchleitungsdarlehen