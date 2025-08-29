SELLA G4M ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Veröffentlichungsdatum: 29 August 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutBANCA SELLA SPA
The operation consists of a G4M guarantee of up to EUR 100m to support Italian mid-caps through the intermediary.
The aim is to support the final beneficiaries in their investment and growth efforts as well as their working capital needs. The EIB guarantee will also enhance Banca Sella Spa's lending capacity and risk appetite on a "semi-granular" portfolio of mid-cap loans which will benefit from a financial advantage in their risk pricing and cost of lending. Additionally, the EIB support will attract diverse funding sources for Italian mid-caps.
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
EUR 100 million
EUR 200 million
The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
In Prüfung
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
