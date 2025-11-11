UNICREDIT CZ SK G4M ENHANCED SUPPORT

Unterzeichnung(en)
The guarantee will support the intermediary's risk capacity to lend to mid-caps in Czech Republic and Slovakia.
The aim is to enable mid-caps to access larger amounts of financing, support rapidly growing companies as well as those operating in sectors with higher uncertainties.
This "Growth 4 Mid-Caps" operation provides support to qualifying companies in order to foster access to finance, reduce information asymmetries and contribute to long-term economic growth. Given the economic uncertainty due to economic instability, inflation and war in Europe's vicinity, the operation may alleviate some of the pressures faced by the real economy. The operation is in line with the EU's and the Bank's strategic objective to support uninterrupted access to finance for Mid-caps through the provision of a fully delegated guarantee instrument. It contributes to the Bank's lending priority objectives in Czech Republic and Slovakia. The Financial Intermediary is an established player in the target market and has a good track record of implementing EIB products and allocations. The guarantee will alleviate capital and credit related concerns of the Financial Intermediary and thereby free up additional lending capacity.
The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
