Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Stadtentwicklung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/09/2025 : 250.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/09/2025
20240910
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CDC PRET LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The multi-beneficiary intermediated loan will finance the construction of affordable housing for rental purposes, known as "logement locatif intermédiaire" (LLI), by housing providers in France.

The aim is to increase the supply of housing for middle-income families across the country. The project will support both private and public sector entities in the LLI sector, implementing regulated affordable housing which comply with ceilings of household income and rents. The regional focus is on areas facing housing difficulties as defined by the French Government, thus contributing to urban regeneration and renewal. Part of the investment programme will contribute to new highly energy-efficient affordable rental housing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 Juli 2025
23 September 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

