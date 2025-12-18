Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 10.380.000 €
Tschechien : 19.620.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2025 : 10.380.000 €
30/12/2025 : 19.620.000 €
Datenblätter
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2025
20240895
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
AMSILK GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will support the promoter's investment plan 2026–2028. More specifically, it concerns: i) capital expenditure (capex, 65% of project costs) for an innovative industrial-scale line for spider silk protein-based fibre production, including spinning and yarning, chemical recycling, and industrial infrastructure, as well as engineering, procurement, and construction (EPC). This investment will be located at a contract manufacturing organisation (CMO) facility in Lovosice, Czech Republic. ii) research, development, and innovation (RDI, 35% of project costs), to be carried out at the AMSilk pilot plant in Neuried, Germany.

The project includes deployment of technologies as well as RDI activities for the production and downstream processing of innovative spider silk protein. The promoter is an innovative company developing lower environmental footprint alternatives to traditional materials and fossil-based ingredients in their respective markets, aiming to achieve industrial volumes of high-quality products with a low environmental impact.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
18 Dezember 2025
30 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
24/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD AMSILK ADVANCED MATERIALS (IEU GT2)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255181083
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240895
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Link zum projekt
