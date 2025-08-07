Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SQIM MYCELIUM TECHNOLOGY DEMO PLANT (IEU GT2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2025 : 15.000.000 €
Datenblätter
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2025
20240894
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SQIM MYCELIUM TECHNOLOGY DEMO PLANT (IEU GT2)
SQIM SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 34 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance capital expenditures (CAPEX) for the industrialization of mycelium-based materials production in Italy. It will also fund research and development activities, along with other expenses for the period 2025–2028, to support the company’s growth.

The aim is to develop innovative biotechnology and biomaterials that make a significant contribution to the objectives of the Green Deal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
7 August 2025
3 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SQIM MYCELIUM TECHNOLOGY DEMO PLANT (IEU GT2)
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248096145
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240894
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Weitere Veröffentlichungen