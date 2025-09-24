Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/10/2025 : 100.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2025
20240835
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRED OVERSEAS REGIONS CLIMATE ACTION MBIL
BRED BANQUE POPULAIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) will support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps located in French Overseas Departments and Regions.

The aim is to enhance access to finance for the final beneficiaries. At least 70% will be dedicated to SMEs while 20% to Climate Action and Environmental Sustainability projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 September 2025
9 Oktober 2025
