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VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
82.097.765,6 €
Länder
Sektor(en)
Paraguay : 82.097.765,6 €
Industrie : 82.097.765,6 €
Unterzeichnungsdatum
12/03/2026 : 26.517.578,29 €
12/03/2026 : 55.580.187,31 €
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Datenblätter
VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Andere Links
Übersicht
VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Related public register
14/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
Related public register
14/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Related public register
10/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Paraguay: EIB Global vergibt bis zu 95 Mio. US-Dollar für mit grünem Wasserstoff arbeitendes Düngemittelwerk

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2025
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 16/07/2025
20240771
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
ATOME PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 135 million (EUR 116 million)
USD 583 million (EUR 503 million)
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project includes the construction and operation of a low carbon fertiliser plant for the production of 260,000 tonnes per annum (tpa) of Calcium Ammonium Nitrate (CAN), located in Villeta, Paraguay.

The aim is to implement the production of low-carbon calcium ammonium nitrate (CAN) fertiliser at commercial scale, using renewable energy. As such, the project represents a flagship example of green ammonia production and application in low-carbon nitrogen fertiliser production at commercial scale. The purpose is to demonstrate the possibility to implement a production process fully powered by renewable energy in one of the most carbon-intensive industrial sectors, the production of nitrogen fertiliser. Such objectives are fully aligned to the EU Green deal and EU decarbonisation policies, including the achievement of carbon neutrality by 2050. The applications of the produced low-carbon CAN fertiliser in agriculture may also lead to a reduction of the environmental impact of agricultural primary production.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter has already received by the competent authority the related environmental permits. The application of the EIB Environmental and Social Standards, as well as the Environmental Social Impact Assessment (ESIA) will be further verified during the project appraisal.

The promoter has to ensure that the project implementation will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
16 Juli 2025
Weitere Unterlagen
14/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
14/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
10/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
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VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Paraguay: EIB Global vergibt bis zu 95 Mio. US-Dollar für mit grünem Wasserstoff arbeitendes Düngemittelwerk

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247633747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240771
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Paraguay
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
245334663
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240771
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Paraguay
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247343358
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240771
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Paraguay
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
14/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
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14/06/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VILLETA GREEN H2 FERTILISER PLANT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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