LBBW ENERGY & INNOVATION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 15.000.000 €
Deutschland : 120.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Verkehr : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 15.000.000 €
Energie : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2025 : 1.500.000 €
8/12/2025 : 1.500.000 €
8/12/2025 : 1.500.000 €
8/12/2025 : 1.500.000 €
8/12/2025 : 1.500.000 €
8/12/2025 : 1.500.000 €
8/12/2025 : 10.500.000 €
8/12/2025 : 10.500.000 €
8/12/2025 : 12.000.000 €
8/12/2025 : 12.000.000 €
8/12/2025 : 12.000.000 €
8/12/2025 : 84.000.000 €
Datenblätter
LBBW ENERGY & INNOVATION FL
Übersicht
LBBW ENERGY & INNOVATION FL
19/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LBBW ENERGY & INNOVATION FL

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2025
20240647
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LBBW ENERGY & INNOVATION FL
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of medium-sized renewable energy (RE), solar photovoltaics (PV) and onshore wind, small and medium-sized energy efficiency (EE) projects and small-sized innovation projects in Germany and other EU countries.

The loan will support the development of renewable energy, energy efficiency projects and smaller innovation and digitalisation projects in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation intends to generate environmental benefits by supporting sustainable energy infrastructure that helps to mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
29 Oktober 2025
8 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
19/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LBBW ENERGY & INNOVATION FL
Übersicht
LBBW ENERGY & INNOVATION FL
Datenblätter
LBBW ENERGY & INNOVATION FL

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LBBW ENERGY & INNOVATION FL
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250592746
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240647
Sektor(en)
Industrie
Energie
Verkehr
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Österreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Übersicht
LBBW ENERGY & INNOVATION FL
Datenblätter
LBBW ENERGY & INNOVATION FL

