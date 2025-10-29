LBBW ENERGY & INNOVATION FL

Veröffentlichungsdatum: 18 Dezember 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutLANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG
Ort
Beschreibung
Financing of medium-sized renewable energy (RE), solar photovoltaics (PV) and onshore wind, small and medium-sized energy efficiency (EE) projects and small-sized innovation projects in Germany and other EU countries.
Ziele
The loan will support the development of renewable energy, energy efficiency projects and smaller innovation and digitalisation projects in Germany.
Sektor(en)
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Energie - Energieversorgung
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 700 million
Umweltaspekte
The operation intends to generate environmental benefits by supporting sustainable energy infrastructure that helps to mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 8/12/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).