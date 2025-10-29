Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LBBW ENERGY & INNOVATION FL

Referenz: 20240647
Veröffentlichungsdatum: 18 Dezember 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG

Ort

Beschreibung

Financing of medium-sized renewable energy (RE), solar photovoltaics (PV) and onshore wind, small and medium-sized energy efficiency (EE) projects and small-sized innovation projects in Germany and other EU countries.

Ziele

The loan will support the development of renewable energy, energy efficiency projects and smaller innovation and digitalisation projects in Germany.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 500 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 700 million

Umweltaspekte

The operation intends to generate environmental benefits by supporting sustainable energy infrastructure that helps to mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 8/12/2025

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
29 Oktober 2025
8 Dezember 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Deutschland Österreich EU-Länder Industrie Energie Verkehr Durchleitungsdarlehen