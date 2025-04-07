Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
RWANDA M-RNA MANUFACTURING HUB (HDX)

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ruanda : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/10/2025 : 60.000.000 €
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/10/2025
20240438
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RWANDA M-RNA MANUFACTURING HUB (HDX)
BIONTECH SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 328 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The operation consists in a blended finance facility to support the investment by Biontech - a Rwandan based Promoter - to establish a mRNA-based vaccines manufacturing plant in Rwanda.

The aim is to support the promoter in establishing a regional research and development (R&D) and manufacturing site for vaccines in Rwanda to strengthen the vaccine R&D ecosystem across Africa. The site will focus on the delivery of an African end-to-end commercial-scale manufacturing plant, initially producing an already approved vaccine with the intention of transferring other vaccines which are still in clinical development phase to address epidemic and pandemic threats. The manufacturing plant will produce commercial vaccine products, including those currently under development, once approved. It will also operate as a Contract Manufacturing Organisation (CMO), serving African R&D partners such as universities and private research institutions. The facility will manufacture products for clinical research purposes in compliance with good manufacturing practice (GMP) standards. In addition to production, the operation includes capacity building activities to strengthen the capabilities of African R&D partners and contribute to the development of the regional vaccine R&D ecosystem.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter shall ensure that the project implementation will be done in accordance with the EIB's Environmental and Social principles and standards. Some elements, which, if located within the EU, may fall under the Annex I of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by EIA Directive 2014/52/EU. The EIB will require the project's compliance with the relevant environmental legislation and alignment of the EIB's Environmental and Social principles and standards. Additional project activities, such as R&D, are expected to be carried out in existing facilities that are already used for similar purposes or are investments of intangible nature and hence are not expected to create significant impact on the environment.

The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
7 April 2025
8 Oktober 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RWANDA M-RNA MANUFACTURING HUB (HDX)
Datum der Veröffentlichung
17 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241932970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240438
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ruanda
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Aktuelles und Storys

